Ein Trend entzweit Hundehalter. Er heißt Barfen (von "Barf": biologisch artgerechtes, rohes Futter) und steht für eine angeblich moderne Fütterungsmethode von Hunden, seit einiger Zeit auch von Katzen: nämlich das Verfüttern von ausschließlich rohem Fleisch, Innereien, Knochen und Gemüse.

Bis zum Beginn der Sechzigerjahre, als erstmals Fertignahrung in Konservendosen auf den Markt befördert wurde, mussten sich Hunde mit dem begnügen, was vom Tisch geblieben war - Speisereste, oft rohes Fleisch. Um eine gesunde, ausgewogene Ernährung für tierische Genossen kümmerte sich niemand. Wohlstandsvierbeiner, die sich an eigens für sie zubereiteten Speisen - etwa zartem Fleisch mit Reis und Gemüse - labten, waren die Ausnahme.

Heute hat die Sorge um die richtige Ernährung von Hunden in den meisten Haushalten Priorität. Fertigfutter wird in diversen Sorten angeboten. Die Nachfrage nach Bioprodukten steigt ständig, ebenso die Anzahl besorgter Hundehalter, die totale Kontrolle über das Menü ihrer Schützlinge bewahren wollen. Die Befürchtung, Zusatzstoffe im Fertigfutter können ihren Tieren schaden, lässt immer mehr Hundehaltern das Barfen als optimale Lösung ihrer Fütterungsprobleme erscheinen. Roland E. Nikitsch, Inhaber des auf "Barf" spezialisierten Unternehmens Hinx, hat aufgrund der hohen Nachfrage gar einen Onlinehandel eingerichtet: Rohes Fleisch wird mit einer speziellen Methode luftgetrocknet oder tiefgefroren in Spezialbehältern geliefert; verarbeitet wird bei Hinx ausschließlich Fleisch aus Österreich, nur Lachs wird importiert, betont Nikitsch.

Tierärzte hingegen warnen vor möglichen Gefahren beim Barfen: Es könne zu Nährstoffmängeln führen, da zahlreiche falsche Futterpläne im Umlauf seien, erklärt Tierärztin Stefanie Handl von der Futterambulanz in Wien. Dass Barfen aber nicht nur für den Hund, sondern vor allem auch für Menschen gefährlich sein kann, übersehen die meisten, sagt Handl. Durch rohes Fleisch werden oft Krankheitserreger wie Salmonellen aufgenommen und auf den Menschen übertragen, die zwar nicht oft dem Hund, aber dem Menschen schaden. Zudem sei das rohe Hundefleisch getrennt von der Nahrung für Menschen aufzubewahren. Wer sein Haustier dennoch natürlich ernähren will, sollte das keinesfalls ohne tierärztliche Beratung tun. Und wie ernähren Sie Ihren Hund?

