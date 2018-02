Hund biss in Bus in Salzburg junge Frau in den Arm

Im Obus ist am Freitagvormittag in der Stadt Salzburg eine 18-Jährige von einem Hund in den Unterarm gebissen worden. Der Besitzer hatte den Vierbeiner zwar angeleint, aber ohne Maulkorb geführt. Die junge Frau überstand den Angriff mit einem Bluterguss am Arm. Der 58-Jährige stieg mit seinem Tier nach dem Vorfall einfach aus dem Bus aus, berichtete die Polizei.

Die Polizei fahndete nach dem Mann und erwischte ihn wenig später in einem anderen Obus. Der Hund verhielt sich auch den Beamten gegenüber sehr aggressiv. Die Polizisten sprachen gegenüber dem Besitzer ein Hundehalteverbot aus. Der Vierbeiner wurde ihm abgenommen und in ein Tierheim gebracht.