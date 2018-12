Einmal blond und sportlich, bitte? Schwierig. Aber Krankheitsvermeidung via Genanalyse hat Zukunft

Die Idee, dass ein Paar zu uns kommt und sich ein blondes, blauäugiges Mädchen wünscht, ist Fantasie“, sagt Andreas Obruca, Leiter des Wiener Kinderwunschzentrums Goldenes Kreuz. Er ist Reproduktionsmediziner und spezialisiert im Bereich der Präimplantationsdiagnostik, also der Untersuchung von Eizellen bzw. durch künstliche Befruchtung entstandener Embryos vor der Einsetzung in die Gebärmutter. Die weit verbreitete (Horror-)Vorstellung von der Planung des perfekten Babys aus dem Katalog gehe nicht nur weit an der Realität vorbei – „Die meisten Paare, die zu uns kommen, haben schon ein schwer behindertes Kind und stehen unter starkem Leidensdruck“, sagt Obruca –, sondern sei auch technisch gar nicht möglich. „Wir wissen nicht einmal, welche Genabschnitte für bestimmte Eigenschaften wie und in welcher Dominanz verantwortlich sind.“

Was bei der Untersuchung weniger Tage alter Embryonen dagegen leicht festzustellen ist, ist das Geschlecht. In den USA etwa ist es bereits Praxis, dass Kinder mit Wunschgeschlecht und genetisch perfekter Samen- oder Eizellenspende von einer Leihmutter ausgetragen werden. In Österreich ist die Rechtslage weitaus strikter. Schon die Feststellung des Geschlechts bei künstlicher Befruchtung ist nur dann erlaubt, wenn die Gefahr einer geschlechtsspezifischen Erbkrankheit besteht.

In diesem Bereich, der rechtzeitigen Erkennung von Krankheiten, besteht in Österreich der ausschließliche Anwendungsbereich von Präimplantationsdiagnostik. Während die sogenannte Polkörperdiagnostik, also die Untersuchung von Eizellen vor der Befruchtung, keinen rechtlichen Einschränkungen unterliegt, sind Untersuchungen am (noch nicht eingesetzten) Embryo nur dann erlaubt, wenn schwere Erbkrankheiten im Spiel sind oder bereits mehrere Fehlgeburten bzw. erfolglose Versuche mit künstlicher Befruchtung vorliegen.

Die Planung von Babys nach optischen oder charakterlichen Kriterien gehört ins Reich der Fantasie, zumindest noch. Realistisch ist, dass die Entwicklung stärker in Richtung Krankheitsvermeidung geht. „Uns muss allen bewusst sein, dass wir in unseren Genen natürlich vorbestimmt haben, welche Risiken wir für diverse Erkrankungen haben“, sagt Andreas Obruca. „Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, das in Zukunft ausführlicher zu untersuchen.“ Eine Frau und ein Mann, die beide Brustkrebsrisiko in sich tragen, könnten sich also ein Kind wünschen, das nicht entsprechend vorbelastet ist. Ist das möglich? Klar. „Derzeit kann es noch so gehen, dass man jene Embryonen auswählt, die entweder nur Überträger sind oder gar keine Veranlagung haben. In ein paar Jahren wird man vielleicht die Möglichkeit haben, mit der CRISPR-Genschere diesen defekten Abschnitt herauszuschneiden. Das ist eine Vision, die wir wahrscheinlich noch erleben werden.“

Fragwürdiges Experiment

Experimente wie jenes in China seien aber sehr fragwürdig: „Wir haben keine Ahnung, was passiert, wenn wir diese Maßnahmen vornehmen. Es gibt keine Daten, keine Informationen, nicht einmal Tierversuche in ausreichendem Ausmaß. Es ist aber, glaube ich, müßig, ob wir das wollen. Der Zug der Zeit geht in die Richtung. Ganz schlecht wäre es, alles zu verbieten und damit alles abzublocken. Wir müssen im europäischen Umfeld schauen, dass wir Forschung so zulassen, dass sie ethisch diskutiert wird und wir selbst entscheiden können, was wir machen.“

Die komplette Umstellung der menschlichen Reproduktion auf Vorgänge im Reagenzglas sei ohnehin nicht zu erwarten, meint Obruca. „Der Aufwand ist ungeheuer groß, die Kosten entsprechend. Das wird für eine normale Frau, die schwanger werden möchte, auch in Zukunft kein Thema sein. Wir erwarten keine große Zunahme an künstlichen Befruchtungen wegen genetischer Fragestellungen.“

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Printausgabe 49/2018