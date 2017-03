17 Jahre nach seinem ersten, internationalen Durchbruch bringenden Auftritt als Wolverine verabschiedet sich Hugh Jackman mit "Logan - The Wolverine" vom haarigen Superhelden mit den Krallenhänden. "Es ist damit zu vergleichen, wenn man 17 Jahre lang Fußball spielt und dann eben gewinnen will, wenn man im WM-Finale steht. Jede Kleinigkeit gewinnt an Bedeutung", sagt Jackman im APA-Interview.

Der Film hat für ihn auch einen Aktualitätsbezug: "Die besten Filme spiegeln Verschiebungen in unserer Gesellschaft wieder. In gewisser Weise ist "Logan" ein sehr kleiner Film - es gibt nur sechs Charaktere. Aber darunter liegt ein Gefühl von Isolierung, von Abschottung und Angst vor den Anderen. All das entstammt zwar dem "X-Men"-Universum. Aber wir heben es hier auf eine neue Ebene. Menschen glauben, wir haben die Mauer (an der Grenze von den USA zu Mexiko, Anm.) nach den Vorwahlen ins Drehbuch eingebaut, aber das stand schon lange davor fest. Ich war schockiert, als wir entlang dieser Mauer gedreht haben und die Kinder "USA! USA!" geschrien haben", sagt der 48-Jährige.