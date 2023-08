Hudson bei WM für Speerwurf-Finale qualifiziert

Victoria Hudson hat sich souverän für das am Freitag (20.20 Uhr/live ORF Sport +) angesetzte Speerwurf-Finale bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest qualifiziert. Die Niederösterreicherin warf in ihrem ersten Versuch im Vorkampf am Mittwochvormittag gleich 62,96 m, für die Finalteilnahme waren 61,50 nötig bzw. wird das Teilnehmerinnenfeld auf 12 aufgefüllt.

Wie vorgenommen warf Hudson nicht auf dem Außenplatz ein, sondern absolvierte dann nur die Aufwärmwürfe im Stadion, da sei der dritte Versuch voll daneben gegangen. "Ich habe mir dann gesagt, ist wurscht, das muss ich jetzt abhaken. Und dann war der erste vom Wettkampf vollgut", sagte Hudson, die mit der Weite nicht gerechnet hatte. "Der Wurf hat sich gar nicht so weit angefühlt. Aber saugeil."

Nach dem "wichtigsten Wurf" ihres Lebens waren freilich Gefühle erlaubt. "Ich bin froh, dass ich jetzt so hier stehe und nicht weine und unzufrieden bin. Jetzt habe ich es Gott sei Dank gemacht. Jetzt war ich die, die vorne am Platz geschrien hat. Und nicht die anderen, die damit dann bissl verunsichern. Weil irgendwer schreit immer." Im Finale peilt sie einen Top-acht-Rang an, davor stand Zeit mit der angereisten Familie sowie Chillen und Häkeln auf dem Programm.