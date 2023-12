Houthis zeigen sich unbeeindruckt von US-Sicherheitsallianz

Die Houthi-Rebellen im Jemen zeigen sich von dem von den USA geschmiedeten Bündnis zum Schutz der Seeschifffahrt im Roten Meer unbeeindruckt. Die Houthis würden ihre Haltung zum Krieg Israels im Gazastreifen nicht ändern, sagte der führende Vertreter der schiitischen Rebellen, Mohammed Abdulsalam, am Dienstag. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte am Montag die Schaffung einer multinationalen Allianz zur Sicherung der Schifffahrtsrouten im Roten Meer bekannt gegeben.

Das von den USA initiierte Bündnis sei "im Wesentlichen unnötig", so Houthi-Sprecher Abdulsalam weiter. Denn alle an den Jemen grenzenden Gewässer seien sicher. Eine Ausnahme gelte für israelische Schiffe oder Schiffe, die Israel ansteuerten, wegen dessen "ungerechtfertigten aggressiven Krieges gegen Palästina". Die Houthi haben sich solidarisch mit der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen erklärt und bereits mehrfach Schiffe im Roten Meer angegriffen sowie Ziele in Israel mit Raketen beschossen.

An dem US-Einsatz mit dem Namen "Operation Prosperity Guardian" (etwa: "Schutz des Wohlstandes") sind laut Austin auch Großbritannien, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, die Seychellen und Spanien beteiligt. Die Gruppe werde gemeinsame Patrouillen im südlichen Roten Meer und im Golf von Aden durchführen, kündigte Austin am Dienstagvormittag auf dem Weg zum US-Marinestützpunkt in Bahrain an. Unklar ist jedoch, in welchem Ausmaß sich die anderen Länder an der Operation beteiligen können - etwa, ob sie auch Drohnen und Raketen abfangen können.

Bei einem virtuellen Treffen mit Ministern aus mehr als 40 Nationen forderte Austin am Dienstag weitere Länder auf, einen Beitrag zu leisten, da er das "rücksichtslose Vorgehen der Houthis" verurteilte. "Wir sind alle hier, weil viele Länder direkt zu unseren gemeinsamen Bemühungen beitragen können, strategische Wasserstraßen sicher zu halten", so Austin. Etwa zehn bis zwölf Prozent des Welthandels werden über das Rote Meer, das durch den Suez-Kanal mit dem Mittelmeer verbunden ist, abgewickelt.

Indes wurden am Dienstag zwei weitere Vorfälle mit Handelsschiffen bekannt. Laut dem britischen Amt für Seeschifffahrt (UKMTO) gab es einen Vorfall rund 80 Seemeilen nordöstlich von Dschibuti. Zwei unidentifizierte Drohnen hätten ein Frachtschiff mehrfach umkreist, bevor sie wieder verschwunden seien. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagabend. Die britische Firma für Schifffahrtssicherheit Ambrey berichtete über einen weiteren erfolglosen Angriff von Piraten auf ein Schiff in der Nähe der jemenitischen Hafenstadt Aden. Der Enterversuch sei erfolglos gewesen, die Besatzung sei unverletzt, teilte Ambrey mit.