Nach den schweren Missbrauchs-Vorwürfen gegen Kevin Spacey hat Netflix die Erfolgsserie "House of Cards" eingestellt. Die Fans wollen das allerdings nicht einfach so hinnehmen und hätten schon Ersatz parat: Sie wollen den einen Kevin gegen einen anderen eintauschen.

Kevin Spacey soll jahrelang für ein "vergiftetes Umfeld" am Set von "House of Cards" gesorgt haben. Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen den Oscarpreisträger hat der Streamingdienst die Konsequenzen gezogen. "Netflix wird an keiner weiteren Produktion von 'House of Cards' beteiligt sein, bei der Kevin Spacey dabei ist", hieß es in einer Mitteilung.

© © 2016 MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved. Kevin Spacey als US-Präsident Frank Underwood

Die Serie hätte ohnehin nach der 6. Staffel eingestellt werden sollen, doch derzeit ist unklar, ob überhaupt noch weitere Folgen gedreht werden. Die Fans wünschen sich allerdings einen Abschluss und haben auch schon einen Vorschlag parat: Kevin James soll Kevin Spacey bei "House of Cards" nachfolgen. Der auf Komödien abonnierte Schauspieler als fieser Intrigant? Klingt zunächst unvorstellbar, dennoch haben sich bisher bereits über 35.000 Fans in einer Online-Petition auf change.org, die fordert, dass der "King of Queens"-Star einspringen soll, eingetragen.

» Kevin James kann 'House of Cards' zu einem weltweit beliebten Franchise wie 'Game of Thrones' erheben «

"Eine große Show zu verlieren ist schwer, egal wie die Umstände sind", heißt es in der Petition, die sich an Netflix-Boss Reed Hastings richtet. "Ich denke, Kevin James kann 'House of Cards' zu einem weltweit beliebten Franchise wie 'Game of Thrones' erheben und die Konzentration der gesamten Welt auf eine der wichtigsten Netflix Original-Serien lenken, die es gibt", schreibt Robbie Pyma aus Australien, der die Petition ins Leben gerufen hat.

Es bleibt abzuwarten, ob und wie Netflix auf die Petition reagiert, der Streamingdienst hat jedenfalls schon mehrere Projekte mit Kevin James realisiert. Derzeit steht der 52-Jährige jedoch für den Konkurrenten Amazon für die 2. Staffel der Sitcom "Kevin Can Wait" vor der Kamera, in der es eine Reunion der "King of Queens"-Stars Kevin James und Leah Remini gibt.