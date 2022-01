Hotels heuer in den Semesterferien zur Hälfte ausgelastet

Auf Urlauber, Hoteliers und Gastronomen kommen jetzt - gemeinsam mit den Semesterferien - Schlag auf Schlag neue Corona-Regelungen zu. Auf die Buchungen hat das vorerst kaum Auswirkungen. "50 Prozent Auslastung wird sich im Schnitt trotzdem ausgehen", sagte der Sprecher der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Martin Stanits, am Montag zur APA. Durch die von der Regierung am Wochenende angekündigten Änderungen "fällt nichts weg".

Insgesamt gesehen gehe die Entwicklung in der Pandemie in die richtige Richtung. "Wir sind froh und es ist gut, dass die Intensivstationen in den Spitälern trotz Omikron eine niedrige Auslastung haben", strich der Branchensprecher hervor. Je niedriger die Auslastung in den Spitälern, desto höher könne sie in der Hotellerie sein. "Wir hoffen wirklich, dass es dabei bleibt." Corona werde uns aber noch Jahre begleiten. "Wir werden mit dem Virus leben müssen, wir werden nicht alle impfen können und man kann die Leute, die nur getestet sind, nicht immer aussperren", so Stanits. Das gelte sowohl für Gäste als auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die am Wochenende von der Bundesregierung verkündeten Coronaregeln bringen zum einen Verschärfungen, zum anderen Erleichterungen: Ab 1. Februar verliert man den Geimpft-Status (für 2G), wenn die zweite Impfung schon länger als sechs Monate (statt bisher neun Monate) zurückliegt, ab 5. Februar muss man die Gäste in der Hotellerie und Gastronomie nicht mehr um 22.00 Uhr wegen behördlich verordneter, vorgezogener Sperrstunde auf's Zimmer bzw. nach Hause schicken und ab 19. Februar darf man auch wieder mit einem gültigen Coronatest (PCR oder Antigen) in Hotels, Restaurants und Cafés. Denn dort gilt dann wieder 3G (geimpft, genesen oder getestet) statt 2G (geimpft oder genesen). Für das Einkaufen abseits des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Apotheken, Trafiken) gilt schon eine Woche vorher, ab 12. Februar, 3G statt 2G.

Die Verkürzung der Impfzertifikate von rund neun Monaten (270 Tagen) auf sechs Monate (180 Tage) per morgen, Dienstag, die für nicht ausreichend Geimpfte auch Skipässe ungültig macht, ist ein österreichisches Kuriosum, das in der Branche für viel Unmut sorgt. Denn in der restlichen EU gelten noch die 270 Tage. Man kann also außerhalb Österreichs einen gültigen Grünen Pass haben, der hierzulande nicht gilt. Einreisen darf man, aber nicht im Hotel übernachten oder in ein Restaurant oder Kaffeehaus gehen. Ab Mitte Februar gilt dort dann wieder 3G statt 2G, also kann man sich dann zumindest für einen Urlaubsaufenthalt in der Alpenrepublik (täglich) freitesten. Zwischen 1. Februar und 19. Februar hängt man aber komplett in der Luft. "Das ist so ein Blödsinn, so weit weg von der Praxis", kritisierte Stanits.

Für den Februar erwartet die Hoteliervereinigung aktuell dennoch nicht, dass der Buchungsstand nun runtergehe, eher dass etwas dazukomme. "Im Schnitt werden wir die 50 Prozent halten können, manchmal überschreiten - die Städte ausgenommen." Da läuft es nach wie vor ganz schlecht. Bei den Reservierungen in der Ferienhotellerie gebe es "einige Wackelkandidaten und sicher die Chance, dass etwas dazukommt - das wird sich die Waage halten", erwartet der ÖHV-Sprecher.

"Es wird auch Regionen geben, wo die Buchungen in Richtung 70 Prozent Auslastung gehen und die Unterschwelle von 40 bis 50 Prozent wird sich ausgehen." Zum Teil bewege man sich auf deutlich höherem Niveau als befürchtet. "Das ist schon mal was, für eine Krise - und wo es sich auch ausgeht, die Mitarbeiter zu halten", sagte der Branchenvertreter.

"Es ist nicht so bedrohlich, aber es gibt auch selbst auferlegte Beschränkungen", räumte Stanits ein. Eine vollständige Auslastung wird es jedenfalls auch in den generell umsatzstärksten Wochen (Februar bis Mitte März) der Wintersaison 2021/22 nicht geben: "Wir gehen auf maximal 80 Prozent Auslastung, niemand geht auf 100 Prozent", betonte er. Problematischer sei es für manche in der Ferienhotellerie, die einen hohen Ausländeranteil aus EU-Drittstaaten - etwa Russland und nun auch Großbritannien - haben.

(Das Gespräch führte Birgit Kremser)