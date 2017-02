Hotelangestellter vergewaltigte weiblichen Gast in Wien-Leopoldstadt

Ein 35-Jähriger soll eine Frau in ihrem Hotelzimmer in Wien-Leopoldstadt vergewaltigt haben. Der Verdächtige ist demnach ein Hotelangestellter, der sich am Montag dieser Woche gegen 6.00 Uhr mit Hilfe eines Duplikats der Schlüsselkarte Zugang in das Zimmer der Frau verschafft hat.

Das Opfer erstattete Anzeige bei der Polizei, die den Tatverdächtigen ausforschte. Er befindet sich in Haft.