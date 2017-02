Einchecken, Koffer auspacken, Füße hochlagern. Erst mal im Hotelzimmer angekommen, können Sie sich's richtig gut gehen lassen. Stimmt! Und dennoch sollten Sie an die eine oder andere Sache denken: Nämlich daran, was Sie in der temporären Unterkunft besser nicht tun sollten. Die größten Ekel-Fallen im Hotelzimmer, und wie Sie nicht in Sie hineintappen.

Fehler Nr. 1: Den Koffer auf Boden oder Bett stellen

© iStockphoto.com

Stichwort Bettwanzen. Sie lauern, so die Wiener Parasitologin Julia Walochnik, in Tapeten, Holzritzen, Matratzen und Teppichböden. Wer also nicht hundertprozentig in die Hotelhygiene vertraut, sollte seinen Koffer vorsichtshalber auf dem Tisch, keinesfalls aber auf dem Boden oder dem Bett abstellen. Spätestens nach einer Nacht merken Sie, ob Ihr Zimmer von den Blutsaugern besiedelt ist. Dann heißt es ohnehin Kofferpacken und Auschecken. Und mit etwas Glück haben es die kleinen Biester noch nicht bis in Ihr Gepäck geschafft. Anderenfalls würden Sie die Wanzen schnurstracks in Ihre eigenen vier Wände importieren.

Fehler Nr. 2: Während dem Zappen essen

© iStockphoto.com

Die Fernbedienung im Hotelzimmer ist laut einer US-Studie so ziemlich das Unhygienischste, was man sich nur vorstellen kann. Man isst, zappt, schneuzt sich, zappt, geht auf die Toilette ... Okay, das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Aber Sie haben verstanden, worum es geht!? Tatsache ist, dass vor Ihnen unzählige andere Gäste diesen kleinen Gegenstand in Händen gehalten haben. Und während die Toilette vor jedem Gast einer - davon gehen wir jetzt mal aus - intensiven Reinigung unterzogen wird, wird sich wohl kaum jemand die Mühe machen, die Fernbedienung zu desinfizieren. Mit anderen Worten: Dieses Ding wimmelt laut "stern.de" nur so vor Keimen.

Fehler Nr. 3: Die Zahnbürste offen herumliegen lassen

© iStockphoto.com

Nun gut. Wir wollen niemandem eine böse Absicht unterstellen. Aber unter Zeitdruck mag manch einer zu einer kreativen, wenn auch nicht gerade sauberen Lösung greifen. Und wer, wenn nicht das Zimmerpersonal, steht unter Zeitdruck, wenn ihm für die Reinigung gerade mal 30 Minuten pro Zimmer zur Verfügung stehen. Wenn überhaupt. So berichtet etwa Anna K. in ihrem Buch "Total bedient: Ein Zimmermädchen erzählt", dass für die Toilettenreinigung im Notfall zur Zahnbürste gegriffen wird. Wetten, diese Info ist für Sie Ansporn genug, die Zahnbürste künftig stets im Spiegelschrank oder Toiletttäschchen zu verwahren!?

Fehler Nr. 4: Aus dem Glas auf Ihrem Zimmer trinken

© iStockphoto.com

Wo wir gerade beim Zeitmangel sind: Auch bei den Gläsern, die Sie auf Ihrem Zimmer finden, sollten Sie dem "stern.de"-Bericht zufolge Vorsicht walten lassen. Können Sie sichergehen, dass hier eigens für deren Reinigung bestimmte Tücher zum Einsatz kamen? Eben. Es ist also nicht auszuschließen, dass das Glas mit jenem Tuch trockengewischt wurde, mit dem zuvor der Boden gereinigt worden ist. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, spülen Sie das Glas lieber selbst noch mal, bevor Sie es zum Trinken verwenden.