Die Numerologie ist die Wissenschaft der Zahlen. Sie ist in zahlreichen Kulturen und Religionen verbreitet. Mit Mathematik hat sie aber nichts zu tun. Stattdessen schreibt die Numerologie bestimmten Zahlen speziellen Bedeutungen zu. Besonders interessant wird es, wenn Sie ihre persönliche Jahreszahl für 2020 berechnen - wir erklären wie das geht.

Was steckt hinter der Numerologie

Zahlensymbolik ist fester Bestandteil alter Kulturkreise. Schon in der Antike wurden Zahlen als mächtige Symbole wahrgenommen, die Zugang zu unbewusstem Wissen bieten. Dabei werden bei fast allen zahlensymbolischen Systemen die einstelligen Zahlen von Eins bis Neun sowie die Zehn betrachtet. Dies dürfte auf die Mondphasen und die daraus abgeleiteten kulturellen Konventionen wie die Siebentägigkeit der Woche zurückgehen. Die Zahl Zehn ist auch grundlegend für das Dezimalsystem.

Berechung für das Jahr 2020

In der Numerologie werden die einzelnen Ziffern alle miteinander addiert, sodass am Ende eine einzige Zahl zwischen eins und neun übrig bleibt. Am Beispiel der 2020 funktioniert es wie folgt: 2 + 0 + 2 + 0 = 4. Die Zahl für das Jahr 2020 ist in der Numerologie somit die vier.

Das Jahr 2020 laut Numerologie

Die Zahl vier steht für Ordnung, Stabilität, Verantwortung, Ruhe, Familie und Zuhause. Im Jahr 2020 werden wir alle unser Tempo ein wenig runterfahren können; dadurch ist es uns möglich, uns auf die Dinge zu fokussieren, die uns wirklich wichtig sind.

Wir lenken unsere Energie so bewusst, dass es uns gelingt, unsere Träume und Pläne tatsächlich in die Realität umzusetzen. Wir gehen dabei fleißig und unerschütterlich ans Werk und schaffen im kommenden Jahr in allen Bereichen ein stabiles Fundament für uns und unsere Zukunft.

Buchtipp

Das große Handbuch der Numerologie - Mit den Zahlen sich selbst erkennen*

Persönliche Jahreszahl für 2020

Neben der allgemeinen Jahreszahl, die für alle Menschen gilt, können Sie sich zusätzlich Ihre ganz persönliche Jahreszahl berechnen. Das funktioniert so. Schreibe Sie Ihr Geburtsdatum auf einen Zettel, sodass dort acht Zahlen stehen.

So ermitteln Sie ihre persönliche Jahreszahl

Beispiel: Ihr Geburtstag ist der 05.01.1983. Addieren Sie alle acht Zahlen miteinander: 0 + 5 + 0 + 1 + 1 + 9 + 8 + 3 = 27. Das Ergebnis der Rechnung ist in diesem Fall also 27. Da am Ende eine einzige Zahl erhalten musst, addieren Sie nun auch die zwei und die sieben miteinander: 2 + 7 = 9

Ihre persönliche Jahreszahl wäre in diesem Beispiel somit die neun. Ganz genau so machen Sie es nun mit Ihren eigenen Geburtsdatum.

Jahreszahl 1 – Neubeginn

Neuanfänge werden sich in allen Bereichen durch ihr Leben ziehen: 2020 steht bei Ihnen für Wandel und Veränderung.

Jahreszahl 2 – Selbstfindung

Sie bekommen im Jahr 2020 ihre Ungeduld in den Griff und werden ruhiger. Sie hören auf ihre innere Stimme und lernen endlich, auf ihre Intuition zu vertrauen, sowie auf das Leben und auch auf andere. Neue Partnerschaften ergeben sich, im Privaten wie im Beruflichen.

Jahreszahl 3 – Gruppendynamik

Nehmen Sie sich in diesem Jahr viel Zeit für die Personen, die sie zu ihren engsten Freunden zählen. Zwischenmenschliche Verbindungen sind wichtiger denn je. Sie können nun lernen, sichnoch etwas mehr zu öffnen und auch über unangenehme Gedanken oder tiefe Ängste zu reden.

Jahreszahl 4 – Fügung

Sie haben viele Ideen und Inspirationen gesammelt, in 2020 bringen sie endlich Ordnung in ihreVisionen und machen sich an die Arbeit. Sobald sie anfangent, konkrete Schritte zu planen, fügen sich viele Puzzleteile wie von selbst und alles nimmt plötzlich Form an. Achten Sie dennoch darauf nicht zu übertreiben.

Jahreszahl 5 – Befreiung

Sie sind dabei, viele Dinge in ihrem Leben zu verändern. Lerne nun, noch etwas flexibler zu sein, schnellere Entscheidungen zu treffen und auch mal Risiken einzugehen. Sie träumen davon, absolut frei und unabhängig zu sein – 2020 wird ihnen ganz neue Möglichkeiten aufzeigen und sie mit Menschen in Kontakt bringen, die ein ähnliches Mindset haben wie sie.

Jahreszahl 6 – Harmonie

Für sie steht das kommende Jahr ganz im Zeichen des Kümmerns und der Achtsamkeit: Nehmen sie sich Zeit für ihre Familie und ihre besten Freunde – aber auch für sich selbst. Gehen Sie auch wieder stärker ihren Hobbys nach und erkennen Sie im Kleinen die Schönheit des Lebens. 2020 wird Sie in eine bisher unbekannte Balance bringen.

Jahreszahl 7 – Weisheit

Die persönliche Jahreszahl sagt ihnen, dass die kommenden zwölf Monate für sie im Zeichen des Lernens stehen werden. Ob in spiritueller Hinsicht, in Form von Reisen oder Abendkursen – sie sollten 2020 dazu nutzen,sich weiterzuentwicklen, zu lesen und zu reflektieren.

Jahreszahl 8 – Führungskräfte

Für sie wird das kommende Jahr stark von beruflichen Ambitionen und finanziellen Zielen geprägt sein. Sie engagieren sich stark in ihrem Job, ihreFührungsqualifikationen werden nun auch anderen sehr bewusst. Sie können sich und ihre Rolle in den bestehenden Strukturen festigen, aber auch neue Angebote in Empfang nehmen.

Jahreszahl 9 – Erfüllung

Sie haben in den vergangenen Jahren vieles angefangen – 2020 werden sie es nun endlich zu ende bringen. Denn sie befreien sich von Ängsten und von Personen, die verhindert haben, dass sieFortschritte machen. Es fällt ihnen anfangs schwer, Abschiede und Trennungen zu initiieren – doch sie lernen, sie als Chancen und Beginn von neuen Abschnitten zu erkennen. Treffen Sie alle Entscheidungen aus dem Herzen heraus!