Der Wiener Landtag hat am Donnerstag - parallel zur Debatte im Nationalrat - die Öffnung der Ehe für Homosexuelle gefordert. Konkret haben sich die Regierungsparteien SPÖ und Grüne sowie die NEOS auf einen diesbezüglichen gemeinsamen Antrag verständigt. Er wird im Lauf der heutigen Landtagssitzung eingebracht, einem Beschluss steht dank der herrschenden Mehrheitsverhältnisse nichts im Wege.

Konkret werden die Mitglieder der Bundesregierung aufgefordert, "sich dafür einzusetzen, die Ehe zu reformieren und für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen", heißt es in einer Aussendung der drei Rathaus-Parteien. Der Appell richtet sich in erster Linie an die Bundes-ÖVP. Denn auf Nationalratsebene gibt es ebenfalls bereits eine Allianz von Rot-Grün-Pink für die Homo-Ehe - was dort allerdings nicht für eine Mehrheit reicht.

Im Wiener Antrag wird noch eine zweite Forderung erhoben. So wollen die genannten Rathaus-Fraktionen die Eingetragene Partnerschaft auch verschiedengeschlechtlichen Paaren zu ermöglichen.