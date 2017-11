Holzlaster stürzte im Salzburger Lungau in Bachbett ab

Bei einem schweren Lkw-Unfall in Ramingstein (Lungau) ist am Montagnachmittag der 19-jährige Lenker im Führerhaus eingeklemmt worden. Der mit Holzstämmen beladene Sattelschlepper war trotz Schneeketten auf einem schneebedeckten Güterweg in einer Kurve ins Rutschen geraten. Das Gespann stieß gegen ein Brückengeländer und stürzte in einen Bach, wo der Lkw am Dach liegend zum Stillstand kam.

Obwohl die Freiwillige Feuerwehr und ein Notarzt rasch am Einsatzort waren, dauerte es zwei Stunden, bis der im Wrack eingeklemmte Lenker geborgen werden konnte. Der 19-Jährige wurde mit Knochenbrüchen und einer starken Unterkühlung in das Krankenhaus nach Tamsweg gebracht.

Beim Absturz beschädigte der Lkw auch einen 30-kV-Leitung, wodurch es im Lungau teilweise zu Stromausfällen kam. Außerdem gestaltete sich die Bergung wegen des stark wasserführenden Baches als äußerst schwierig. Die Feuerwehr forderte für die Bergung einen großen Autokran an. Die Bergung des Holzlasters dauerte bis in die späten Abendstunden.