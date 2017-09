Nach einem Wohnhausbrand nördlich von Graz wird seit Montagfrüh ein 59-Jähriger vermisst. Der Besitzer dürfte vermutlich im Haus gewesen sein - ebenso sein Sohn, bestätigte die Landespolizeidirektion entsprechenden Medienberichte. Der 19-Jährige konnte sich allerdings aus den Flammen retten und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer war gegen 4.00 Uhr in Gratwein-Strassengel (Bezirk Graz-Umgebung) ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Holzhaus in Vollbrand. Der Sohn dürfte sich offenbar selbst ins Freie gerettet haben. Danach stürzte das Gebäude beinahe komplett zusammen. Am Vormittag waren die Flammen - vor allem im Kellerbereich - noch immer nicht ganz gelöscht. Die Helfer konnten vorerst nicht in die Brandruine vordringen.