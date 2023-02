Holger Bonin wird neuer IHS-Chef

Nach vorangegangenen Verhandlungen ist es nun offiziell: Der deutsche Wirtschaftswissenschafter Holger Bonin wird neuer Chef des Wiener Instituts für Höhere Studien (IHS). Bonin wird die Funktion am 1. Juli 2023 antreten, teilte das IHS am Donnerstag mit. Bonin folgt damit Neusser, der das IHS seit Mai 2022 interimistisch leitet.

Bonin ist aktuell Forschungsdirektor des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn und lehrt als Professor für Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik an der Universität Kassel. "Holger Bonin bringt hervorragende Voraussetzungen mit, um die Reputation des IHS auf nationaler und internationaler Ebene voranzutreiben und die Forschungsarbeit am Institut weiterzuentwickeln", sagte IHS-Präsident Franz Fischler laut Aussendung.

Das IHS war seit Jänner 2021, als Martin Kocher Wirtschaftsminister für die ÖVP wurde, ohne fixen Chef dagestanden. Ausgeschrieben hatte das IHS den Chefposten erstmals Mitte Februar 2021. Als nach Lars Feld auch Guntram Wolff absagte, entschied sich das IHS-Kuratorium 2022 für eine Neuausschreibung.