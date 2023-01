Hohe Wahlbeteiligung bei Präsidentenwahl in Tschechien

In der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl in Tschechien zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. Am ersten Wahltag gaben vielerorts bereits rund 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, meldeten tschechische Medien am Freitagabend. Die zweitägige Stichwahl, in der sich der frühere Generalstabschef Petr Pavel und Ex-Premier Andrej Babiš gegenüberstehen, wird am Samstag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr fortgesetzt.

In der ersten Runde vor zwei Wochen machte die Wahlbeteiligung 68,2 Prozent aus. Der pensionierte Armeegeneral Pavel setzte sich dabei mit 35,40 Prozent knapp vor Babiš, dem Vorsitzenden der oppositionellen Bewegung ANO, mit 34,99 Prozent durch. Die jüngsten Umfragen deuten auf einen klaren Sieg Pavels hin. So geht beispielsweise die Befragung des Meinungsforschungsinstituts Ipsos davon aus, dass Pavel 58,8 Prozent der Stimmen erhalten könnte, Babiš 41,2 Prozent. Auch die Umfrage der Agentur STEM prognostiziert einen großen Vorsprung Pavels - 57,6 Prozent gegenüber 42,4 Prozent für Babiš. Laut Analysten, Medienkommentaren und Wettbüros ist nicht die Frage, ob Pavel gewinnt, sondern mit welcher Differenz.

Beide Rivalen gaben bereits am Freitag die Stimmen ab. Petr Pavel erklärte auf einer Pressekonferenz vor dem Wahllokal im nordböhmischen Černouček (Tschernoutschek), es gebe einen "abgrundtiefen Unterschied" zwischen ihm und Babiš. "Wir wissen alle, was Andrej Babiš repräsentiert. Ich suche immer eine Lösung und gehe niemandem an die Kehle", so Pavel, der sich auch über "viele Lügen" im Wahlkampf beschwerte. In offensichtlicher Anspielung auf den amtierenden Staatschef Miloš Zeman sagte Pavel weiter, er (Pavel) wolle das Präsidentenamt "würdevoll" ausüben. "Ich werde keine Schande machen", fügte Pavel hinzu.

Babiš sagte vor dem Wahllokal im mittelböhmischen Průhonice (Pruhonitz), sollte er gewinnen, wäre er ein "guter Präsident". Er wolle den Menschen helfen. Allerdings seien die jetzigen Wahlen ein "Referendum über Babiš". Seinem Rivalen warf Babiš vor, er (Pavel) verstehe zwar die Armee, nicht aber die Wirtschaft.

Zeman, der nach zwei fünfjährigen Amtsperioden nicht mehr kandidiert, gab die Stimme im mittelböhmischen Lány ab. Gegenüber den Medien deutete er an, wie schon in der ersten Runde Babiš gewählt zu haben, und forderte dazu auch die Wähler auf. Zemans Amtszeit geht am 8. März zu Ende.

Die Wahllokale sind über Nacht geschlossen. Die Tschechen können aber auch noch am Samstag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Anschließend beginnt die Auszählung. Mit aussagekräftigen Auszählungsergebnissen wird im Laufe des Nachmittags gerechnet.

Das Staatsoberhaupt hat überwiegend repräsentative Aufgaben, gilt aber in Tschechien als wichtiger Meinungsbildner. Zudem ernennt es die Verfassungsrichter, kann Gesetze einmalig an das Parlament zurückverweisen und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.