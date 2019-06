Hofer gegen Parteiaustritt Straches

Zuerst kam das Ibiza-Video, danach legte Heinz-Christian Strache seine Funktionen in der FPÖ und als Vizekanzler zurück. Trotzdem erhielt er eine Woche darauf, bei der EU-Wahl 44.750 Vorzugsstimmen. Damit steht ihm ein EU-Mandat zu. Ob er dieses annimmt ist noch offen, bei einer Annahme könnte ihm ein Parteiausschluss drohen. Das wiederum will sein Nachfolger, FPÖ-Chef Norbert Hofer nicht, wie er nun in einem Interview mit dem „Kurier“ sagte.

Heinz-Christian Strache ist zwar vor über zwei Wochen zurückgetreten, doch leise wird es um den ehemaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef nicht. Auch weil dieser mit fast 45.000 Vorzugsstimmen bei der EU-Wahl ein Anrecht auf ein Mandat als Abgeordneter im EU-Parlament hat. Im ersten Eifer der Freude gab Strache gleich via Facebook bekannt, dieses annehmen zu wollen, doch das Posting wurde umgehend wieder gelöscht.

» Ich bin nicht dafür, dass man die Bande komplett durchschneidet «

Ob er es nun annimmt oder nicht, ist noch offen, soll aber heute in einer FPÖ-Präsidiumssitzung zur Sprache gebracht werden. Zur Debatte steht auch, ob Strache als Parteifreier nach Brüssel gehen könnte. Diese Möglichkeit scheint aber FPÖ-Chef Norbert Hofer nicht so zu gefallen. Von einem Parteiaustritt seines bis vor kurzem ehemaligen Chefs hält er nichts. „Ich bin nicht dafür, dass man die Bande komplett durchschneidet“, so Hofer laut „kurier.at“. Strache solle „Teil der freiheitlichen Familie bleiben“.

Wenn Brüssel, dann also als Freiheitlicher

Geht Strache also nach Brüssel, dann für die FPÖ. Denn „es werfe derjenige den ersten Stein, der noch nie einen Fehler gemacht hat“, so Hofer, der offensichtlich noch immer zu dem Ex-Vorgesetzten steht.