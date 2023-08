Hörspiele: Ungewöhnliches Doppelprojekt von Ö1

Es ist eine ungewöhnliche supramediale Kooperation, auf die Ö1 und die Salzburger Festspiele heuer setzen: Zu zwei der heurigen Schauspielpremieren an der Salzach gibt es demnächst Hörspiele im Kulturradiosender - in derselben Besetzung. Konkret können Radiohörer Mareike Fallwickls "Die Wut, die bleibt" und Brechts "Der kaukasische Kreidekreis" nach den Festspielen im Äther nochmals erleben.

Bei den Festspielen feiert Brechts Moralstück "Der kaukasische Kreidekreis" am Samstag (12. August) in der Deutung von Rimini-Protokoll-Mitglied Helgard Haug in der Szene Salzburg Premiere. Ö1 zieht eine Woche später, am 19. August, um 14 Uhr nach. Haug zeichnete auch für Konzept und Text dieser Radiofassung verantwortlich, die von den Ensemblemitgliedern des Theater Hora für kognitiv beeinträchtigte Menschen interpretiert wird, die das Stück in Salzburg auf die Bühne bringen. ()

Ähnlich ist der Ablauf dann bei der Romanadaption "Die Wut, die bleibt" der Salzburgerin Mareike Fallwickl. Die theatrale Festspielvariante unter Regie von Jorinde Dröse erlebt am 18. August im Landestheater ihre Premiere. Die Radioedition des feministischen Familiendramas folgt dann am 26. August, erneut um 14 Uhr. Hier zeichnet Leonhard Koppelmann verantwortlich für die Hörspielfassung. Gleichgeblieben ist jedoch die Riege des Bühnenpersonals rund um Johanna Bantzer und Anja Herden. ()