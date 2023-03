Höchster Bundesliga-Besuch in einer Runde seit Reform 2018

In der Fußball-Bundesliga ist am Sonntagabend ein Zuschauerrekord gefallen. 63.846 Besucher kamen zu den sechs Spielen der 21. Runde. Das steht fest, nachdem am Montag auch Sturm Graz und der LASK ihre offiziellen Zahlen bekanntgegeben haben. Damit wurde die bisherige Bestmarke für eine Runde seit der Liga-Reform und Aufstockung von zehn auf zwölf Teams im Jahr 2018 übertroffen.

Diese lag laut Bundesliga-Angaben bei 58.679 Zuschauern, die im Februar 2020 - also kurz vor Beginn der Corona-Pandemie - in der 19. Runde der Saison 2019/20 in die Stadien gekommen waren.

Rapids Heimspiel gegen die WSG Tirol (2:0) verfolgten am Sonntag 19.400 Fans. Zum Schlager des LASK zu Hause gegen Tabellenführer Meister Salzburg (0:2) kamen 18.124 Zuschauer in die neue Raiffeisen Arena in Linz, bei Sturm Graz gegen Austria Wien (3:1) waren es 15.283. Weit weniger waren es naturgemäß bei den weiteren drei Partien Altach gegen Ried (4.271 Zuschauer), Austria Klagenfurt gegen Hartberg (3.692) und WAC gegen Austria Lustenau (3.076).

Die Allzeit-Höchstmarke in der Bundesliga-Geschichte war jedenfalls außer Reichweite. Am 20. April 2008 sahen 83.921 Menschen die fünf Partien der vorletzten Runde vor der Heim-EM 2008. Rapid fixierte damals den bisher letzten Meistertitel, Austria Kärnten in einem ausverkauften Wörthersee-Stadion in Klagenfurt (27.800 Zuschauer) den Klassenerhalt.