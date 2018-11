Die Queen und ihr Mann Philip sind 71 Jahre verheiratet. Da könnte man schon fast annehmen, dass Königin Elizabeth eine Beziehungsexpertin ist.

Ihren 71. Hochzeitstag hat die pflichtbewusste Königin Elizabeth II. (92) wenig romantisch verbracht. Die Queen besuchte am Dienstag den britischen Berufsverband der Immobilienfachleute, der sein 150-jähriges Bestehen feierte. Der 97-jährige Philip hat keine offiziellen Verpflichtungen mehr und genießt das Pensionistendasein.

© Alastair Grant / POOL / AFP Die Queen und ihr Gatte Prinz Philip

Kein britischer Monarch war so lange verheiratet wie die Queen

Kein britischer Monarch war so lange verheiratet wie die Queen. Für das hohe Alter ist das Paar erstaunlich fit: Erst kürzlich wurde die Königin beim Reiten gesehen, Prinz Philip lenkte eine Kutsche.

Im Zweiten Weltkrieg diente Philip bei der britischen Marine. 1939 traf er als Kadett erstmals die damals 13-jährige Elizabeth - es soll Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Die beiden heirateten am 20. November 1947 in der Westminster Abbey in London.

Marine Nach politischen und familiären Wirren - die Familie wurde nach der Revolution aus Griechenland verbannt, der Vater ging seine eigenen Wege, die Mutter erkrankte psychisch - verschlug es Philip nach Großbritannien, wo er Karriere in der Marine machen sollte. In England lernte er seine große Liebe kennen: Lilibeth, die sich schon als 13-Jährige unsterblich in den attraktiven Kadetten verliebte. Im Bild: Lieutenant Philip Mountbatten bei der Royal Navy 1947.

































































































