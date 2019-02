Welche Rolle wird Bill Kaulitz bei der Hochzeit seines Zwillingsbruders Tom und Heidi Klum spielen? An Heiligabend machte es die GNTM-Moderatorin öffentlich: Der Tokio-Hotel-Gitarrist ist vor ihr auf die Knie gegangen. Seitdem fragen sich die Fans des Paares, wer die Trauzeugen beim Liebes-Spektakel sein werden. Als heißer Kandidat wird derzeit Toms Twin gehandelt – immerhin sind die Geschwister unzertrennlich. "Promiflash" hat kürzlich beim Made for More Award genauer beim 29-Jährigen nachgehakt: Was ist dran an den Gerüchten? "Das darf ich natürlich nicht verraten! Ich weiß es, aber ich sag's euch nicht!", kommentierte Bill mit einem vielsagenden Grinsen.