Der US-Amerikaner David Hasselhoff kann weder besonders gut singen noch schauspielern. Dennoch ist er als TV-Star, Sänger und Kultfigur weltweit bekannt.

Knapp 40 Jahre sind vergangen seit David Hasselhoff zum Weltstar wurde. Den weltweiten Durchbruch erreichte er als Michael Knight der Serie Knight Rider . Die Serie war in den 1980er-Jahren die meistgesehene Fernsehserie und erreichte Kultstatus.

© APA/AP POOL/Markus Schreiber

Noch heute wird sie in einigen Ländern ausgestrahlt. Danach folgte seine zweie Hauptrolle in Baywatch, die er später auch selbst produzierte. Nebenbei widmete sich Hasselhoff seinem Hobby Singen und Tanzen. 1989 nahm Hasselhoff mit dem deutschen Produzenten Jack White das Album Looking for Freedom auf.

Über Erfolge und verflogene Berühmtheit

Im Jahr 1996 erhielt Hasselhoff einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Heute pendelt er zwischen Kalifornien und Wales und versucht, seinen Ruhm von einst aufrecht zu erhalten. Er spielt Peter Pan an Theatern in Großbritannien, versuchte sich mit seinen Töchtern an einer (wenn auch wenig erfolgreichen) Reality-Show und nimmt weiter Musik auf.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Rich Fury

Geburtstag und Hochzeit - "Hoff" nimmt es mit Humor

Seine etwas verflogene Berühmtheit scheint der echte "Hoff" stets mit Humor zu nehmen. Am heutigen Dienstag wird er 66 Jahre alt. Ende Juli will er seine Verlobte Hayley Roberts heiraten. Wenig Verständnis hat er dafür, wie einer der Tiefpunkte seines Lebens in der Öffentlichkeit ausgeschlachtet wurde. Seine Tochter hatte 2007 ein Video von ihm gemacht, dass ihn halbnackt und volltrunken beim Versuch zeigt, einen Hamburger zu essen. Dann tauchte es im Internet auf.

» Ich bin verdammt nochmal ein Mensch. Wie würdest du dich fühlen? «

"Manchmal fallen die Menschen verdammt nochmal runter", sagte er damals. "Es war ein Teil von David Hasselhoffs langem Leben, ein Abend in seinem Zuhause, der ausgenutzt wurde und die letzten zwölf Jahre an ihm hängen blieb." Dann fügt er hinzu: "Ich bin verdammt nochmal ein Mensch. Wie würdest du dich fühlen?"

So romantisch ist David Hasselhoff

Verbittert ist Hasselhoff über diese Geschichte aber nicht. Sogar der Liebe gibt er noch eine Chance: Nach zwei geschiedenen Ehen ist er glücklich, in Hayley Roberts eine neue Partnerin gefunden zu haben. Die walisische Verkuferin sprach ihn vor sieben Jahren in einer Hotelbar in Cardiff an, um ihn nach einem Autogramm zu fragen.

© AFP or licensors

» Da ist sie. Da ist das Mädchen, seit dem ich von über fünf Jahren träume «

Zu seinem Assistenten habe er gesagt: "Da ist sie. Da ist das Mädchen, seit dem ich von über fünf Jahren träume." Vergangenes Jahr machte Hasselhoff ihr bei einem Picknick am Strand von Malibu einen Heiratsantrag. Ende Juli wollen die beiden heiraten - seinen Ehering (er stammt von seinen Eltern) trägt er aber schon jetzt. In einem Interview mit "Entertainment Tonight " verrrät er: "Ich trage ihn als Glücksbringer und zum Gedenken und deshalb dachte ich, dass das schön ist."