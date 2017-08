Hindernislauf in luftiger Höhe

Können Sie sich erinnern, wie viel Spaß es früher gemacht hat, sich auf dem Spielplatz auszutoben? Ja? Mir geht 's auch so, und deshalb habe ich mich an einen Hochseilgarten gewagt. Das sind jene Parcours, bei denen Bäume durch Stationen wie Balken oder Seilbrücken verbunden sind. Besser gesichert als beim Klettern, bewältigen wir zunächst den niedrigsten Parcours mit Hindernissen wie Slacklines oder waagrechten Strickleitern. Geht locker.

Das Sicherheitsseil lasse ich trotzdem nicht eine Sekunde aus der Hand. Weiter oben wird es schwieriger: Wir überwinden eine Reihe lose baumelnder Seilschlaufen und eine Zickzackleiter, klettern durch ein Netz, segeln, uns an ein Trapez klammernd, zur nächsten Plattform und sausen mittels Flying Fox durch die Bäume - in 13 Metern Höhe. Durch einen Hochseilgarten zu turnen, ist ein Training für Kraft, Ausdauer, Koordination und natürlich Balance, fühlt sich aber tatsächlich mehr nach Spielplatz als nach Schinderei an. Und genau so haben wir Sport schon immer geliebt, stimmt's?