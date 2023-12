Ho's "Pratersauna"-Betreiberfirma pleite - Disco geht weiter

Die Betreiberfirma des Wiener Clubs "Pratersauna" ist insolvent, die Disco soll aber fortgeführt werden. Beim Betreiber handelt es sich um die Soundgang Studio GmbH bzw. vormalige DOTS PS GmbH von Haupteigentümer Martin Ho. Der vorgelegte Sanierungsvorschlag im Verfahren ohne Eigenverwaltung lautet bei Annahme auf 20 Prozent binnen zwei Jahren. Die Gesamtverbindlichkeiten belaufen sich auf 600.000 Euro. Betroffen sind gut 80 Gläubiger, teilten AKV und KSV am Mittwoch mit.

Die Arbeiterkammer (AK) prüft, wie sie in der Vorwoche in einer Pressekonferenz erläuterte, eine Betrugsanzeige gegen den Wiener Gastronomen Ho wegen ausstehenden Zahlungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heuer hätten 78 Beschäftigte diverser Unternehmen seiner Dots-Gruppe - die sich in einem Umbau befindet - wegen offener Ansprüche gegen ihren Arbeitgeber Rechtsberatung bei der AK Wien gesucht. Kritisch sieht die AK außerdem die Umstrukturierungen und Verkäufe einzelner Gesellschaften der Dots-Gruppe. Die Gruppe von Ho hatte die Arbeiterkammer-Vorwürfe als "haltlos" bezeichnet.

Die Dots Beteiligung GmbH war die zentrale Steuerungsholding der aus Clubs, Restaurants sowie Hotel- und Kulturbetrieben bestehenden Firmengruppe von Ho. Dieser ist ein in Österreich prominent gewordener gebürtiger Vietnamese und Freund von Ex-ÖVP-Chef und -Bundeskanzler Sebastian Kurz. Voriges Jahr zog sich Ho von vielen Geschäftsführerposten seiner Gruppe zurück - etwa auch bei der damaligen Betreiberin der "Pratersauna", DOTS PS, also der Soundgang-Studio-Vorgängerfirma.

"Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Sanierungsbestrebungen tatsächlich aufrechterhalten werden können", sagte KSV-Experte Jürgen Gebauer zu den Sanierungsbestrebungen bei Soundgang Studio.