Hitze - Stromausfälle in Griechenland

Die erste Hitzewelle, die in diesem Jahr Griechenland erreicht, hat am Dienstag bereits in mehreren Stadtteilen von Athen zu Stromausfällen geführt. Bei 30 Grad schon in den Morgenstunden schalteten viel mehr Menschen die Klimaanlagen an als sonst. Im Laufe des Tages soll das Thermometer auf Werte von bis zu 37 Grad klettern - doch das ist laut dem griechischen Wetterdienst erst ein Vorgeschmack.

Am Freitag sollen in Athen zur Mittagszeit bis zu 44 Grad herrschen. Diese extreme Hitze soll mindestens noch bis Sonntag anhalten. Die Stadt Athen hat angekündigt, ab Mittwoch neun öffentliche, klimatisierte Gebäude als Aufenthaltsort bereitzuhalten, damit Passanten, aber auch Obdachlose vor der erbarmungslosen Sonne Schutz suchen können.