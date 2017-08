Dieser Sommer ist in Wien schon jetzt mit deutlich mehr Tropennächten (nicht unter 20 Grad Celsius) verbunden. Im bisherigen Rekordjahr waren es 2015 exakt 17 an der Messstelle Wien Innere Stadt der ZAMG, bisher im Jahr 2017 gar schon 21. Auch das Mittel von 15,5 solcher Hitzenächte zwischen 1981 und 2010 wurde damit weit geschlagen.

In Eisenstadt waren es in diesem Jahr 2017 bereits Tropennächte (2015: insgesamt fünf). In Bregenz gab es schon vier Tropennächte (2015 insgesamt nur zwei), teilte die ZAMG mit.