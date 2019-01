Unter der Hitzewelle in Australien leiden derzeit nicht nur Menschen, sondern auch die Straßen. Im Bundesstaat New South Wales nahe der Stadt Wauchope sei der Belag der Autobahn teilweise geschmolzen, berichtete die Lokalzeitung "The Argus". Straßenarbeiter hätten Wasser auf den Asphalt gespritzt, um zu verhindern, dass dieser an den Autoreifen haften bleibe.

Bereits den fünften Tag in Folge wurden im Osten des Landes Rekordtemperaturen von weit über 40 Grad gemessen, sagte der Klimaforscher Blair Trewin vom staatlichen Wetteramt dem Nachrichtensender ABC News. Auch in den Nächten kühlt es sich mancherorts kaum ab. Im ostaustralischen Noona sei mit 35,9 Grad in der Nacht auf Freitag der Rekord für die heißeste Nacht aller Zeiten gebrochen worden, sagte Trewin.

Am Wochenende sollte sich die Wetterlage laut Meteorologen zunächst entspannen. Doch es gebe bereits Hinweise, dass die Thermometer Ende nächster Woche wieder auf Höchsttemperaturen klettern könne, so Trewin.