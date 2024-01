Hitproduzent Frank Farian ist tot

Der deutsche Popmusik-Produzent und Ex-Schlagersänger Frank Farian ist tot. Er sei im Alter von 82 Jahren zu Hause in Miami gestorben, teilte die Agentur Allendorf Media am Dienstag unter Berufung auf seine Familie mit. Seine Lieder sind Klassiker der Popmusik und der Soundtrack einer Generation. Ob "Daddy Cool" oder "Rasputin": Wie am Fließband hat Farian jahrzehntelang tanzbare Welthits erschaffen.

Farian gründete und produzierte erfolgreiche Gruppen wie Boney M. und Milli Vanilli. Es war der große Popskandal in den gerade angebrochenen 90er-Jahren, als der Produzent eingestand, dass Fab Morvan und Rob Pilatus von Milli Vanilli auf keinem der Lieder des Duos selbst gesungen haben.