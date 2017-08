Hinweise auf Wahlbetrug in Venezuela

Nach der Abstimmung über eine verfassunggebende Versammlung in Venezuela gibt es Hinweise auf Wahlbetrug. Der britische Techniklieferant Smartmatic erklärte am Mittwoch in London, die Zahlen zur Wahlbeteiligung vom Sonntag seien "ohne jeden Zweifel manipuliert" worden. Smartmatic liefert seit rund zehn Jahren Wahlmaschinen an Venezuela.

Die Versammlung mit 545 Mitgliedern soll die Verfassung aus dem Jahr 1999 novellieren. Die Opposition wirft Präsident Nicolas Maduro vor, mit dem neuen Gremium das Parlament ausschalten zu wollen und das Land zu einer "Diktatur" umzubauen. Die Versammlung sollte ursprünglich am Mittwoch zu ihrer ersten Sitzung zusammenkommen, die Opposition rechnet aber nun aber erst am Donnerstag damit.

International stieß die Wahl zur verfassunggebenden Versammlung auf scharfe Kritik. Die USA verhängten deshalb Sanktionen gegen Maduro. Bei Protesten am Rande der Abstimmung wurden mindestens zehn Menschen getötet.