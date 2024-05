Hilary Duff zum vierten Mal Mutter geworden

Vierter Familienzuwachs bei Hilary Duff: Die 36-jährige US-Schauspielerin und ihr Mann, Songwriter Matthew Koma, haben am Dienstag (Ortszeit) die Ankunft von Töchterchen Townes Meadow Bair bekannt gegeben. Auf Instagram postete Duff mehrere Schwarz-Weiß-Fotos von dem am 3. Mai geborenen Baby, das durch eine Wassergeburt zur Welt kam. "Dich kennenzulernen, Dich anzustarren und Dich zu riechen sind reine Momente des Zaubers", schrieb sie dazu.

Duff ("Im Dutzend billiger", "Lizzie McGuire") und Koma (36) haben bereits zwei gemeinsame Töchter im Alter von fünf und drei Jahren. Aus ihrer ersten Ehe mit dem Hockey-Profi Mike Comrie hat Duff zudem einen zwölfjährigen Sohn.

Duff, die bereits als Kind vor der Kamera stand, spielte zuletzt in der Serie "How I Met Your Father" mit, einem Spin-off der Kult-Sitcom "How I Met Your Mother". Als Sängerin hat sie auch mehrere Pop-Alben aufgenommen.