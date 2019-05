Dass es Frühling wird, merken Patienten mit Heuschnupfen oft als Erste, denn sofort fängt die Nase an zu laufen. Aber warum ist das so und was kann man dagegen tun?

Was genau ist eigentlich Heuschnupfen?

Der Heuschnupfen, oder mit dem medizinischen Fachbegriff allergische Rhinitis, ist eine durch eine Allergie bedingte Entzündung der Schleimhaut der Nase. Sind die Bindehäute, wie es oft der Fall ist, mitbetroffen, so spricht man von der allergischen Rhinokonjunktivitis. Der Heuschnupfen wird saisonal durch den Flug bestimmter Pollen in der Luft ausgelöst, die eingeatmet als Allergen zur Allergie führen können.

Aber was ist überhaupt eine Allergie? Allergien sind überschießende Reaktionen des Immunsystems gegenüber körperfremden Stoffen, die eigentlich ungefährlich sind. Durch den Kontakt des Körpers mit den Allergenen kommt es im Endeffekt zur Freisetzung von Histamin und anderen Stoffen, die Entzündungen auslösen. Diese führen dann zu den typischen Symptomen der Pollenallergie, auf die wir später noch genauer eingehen werden.

Der Heuschnupfen gehört zu den Erkrankungen des atopischen Formenkreises. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass die Patienten genetisch dafür prädisponiert sind, schneller allergische Reaktionen auf bestimmte Allergene zu entwickeln als die Normalbevölkerung. Zu diesen Erkrankungen gehören neben der Rhinokonjunktivitis auch die Neurodermitis, Asthma bronchiale sowie Nahrungsmittelallergien. Erkennbar ist eine Atopie-Neigung eines Menschen teilweise auch an bestimmten körperlichen Merkmalen wie zum Beispiel

Doppelte Unterlidfalte

Ausgedünnte seitliche Augenbraue

Tiefer Haaransatz

Symptome des Heuschnupfens

Typischerweise treten die Symptome bei Heuschnupfen bereits kurz nach dem Kontakt mit dem Allergen, also den Pollen, auf. Die Nase läuft und juckt, die Patienten müssen wiederholt niesen und die Nase fühlt sich verstopft an, was zu einer Behinderung der Atmung führen kann. Bei einer gleichzeitigen Konjunktivitis besteht dieser Juckreiz auch am Auge, dazu kommen die Rötung und ein Fremdkörpergefühl.

Was kann der Arzt bei Heuschnupfen machen?

Zunächst einmal gilt es, die Diagnose Heuschnupfen zu bestätigen. Dafür kann der Arzt verschiedene Tests durchführen, welche die Reaktion des Körpers auf unterschiedliche Allergene ermitteln. Wichtig ist hierbei, dass diese Tests in einer Zeit durchgeführt werden, in der der Patient nicht unter Beschwerden seiner Allergie leidet. Außerdem müssen Antihistaminika, die möglicherweise schon aus anderen Indikationen heraus verabreicht werden, mindestens 7 Tage vor den Testungen abgesetzt werden, damit die Testergebnisse nicht verfälscht werden. Bei den Hauttestungen

Reibetest,

Pricktest,

Scratchtest

und Intrakutantest

werden die fraglichen Allergene auf bzw. in die oberste Schicht der Haut gegeben. Nach 20 Minuten beurteilt der Untersucher die Rötung der Haut und ob sich eine Quaddel, also eine Art Blase, gebildet hat und wenn dem so ist, wie groß diese Blase ist. Daraus können Rückschlüsse auf Allergien des Patienten gezogen werden. Zusätzlich können Bluttests veranlasst werden, die bestimmte Antikörper nachweisen können.

Bei der Behandlung lassen sich zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze verfolgen, die in der Praxis aber meist kombiniert werden. Diese sind zum einen die symptomatische Therapie und zum anderen die kausale. Bei der symptomatischen Therapie werden nur die Symptome des Heuschnupfens wie beispielsweise der Schnupfen behandelt. Dazu werden systemisch, also auf den ganzen Körper wirkende Antihistaminika wie Cetirizin verordnet. Außerdem können Nasentropfen verabreicht werden, die lokal gegen die Entzündung wirken.

Der zweite große Therapieansatz bei Heuschnupfen ist der kausale. Hier geht es darum, die Ursache des Heuschnupfens zu bekämpfen. Mittel der Wahl ist hier die Hyposensibilisierung. Dabei handelt es sich um eine spezifische Immuntherapie, bei der jahrelang kleinste Dosen des Allergens gegeben werden. Die Dosen werden dabei immer leicht erhöht, so lange, bis der Körper sich an den Stoff gewöhnt hat und es zu keiner allergischen Reaktion bei Kontakt mehr kommt. Diese Therapie ist die einzige, die die Ursache der Allergie bekämpfen kann. Sie ist allerdings sehr zeitaufwändig und zeigt außerdem nicht bei jedem Patienten den gewünschten Erfolg. Die besten Erfolgsaussichten haben Kinder, bei denen nur ein einziges Allergen die Allergie auslöst.

Was man selber gegen Heuschnupfen tun kann

Das Wichtigste bei allen Allergien ist die Meidung des Allergens. Bei Pollenallergien kann das naturgemäß schwierig sein. Es gibt jedoch heutzutage einige Apps und Internetseiten, welche die Pollen nach Jahreszeiten und Regionen gestaffelt anzeigen. Hier kann man sich einen Überblick verschaffen, ob gerade Saison für die jeweils allergene Polle ist. Wenn dem der Fall ist, so sollte man versuchen, sich der Polle so wenig wie möglich auszusetzen. Hier kann man ein paar Tipps beachten:

Fenster tagsüber geschlossen halten

Kleidung wechseln, sobald man zu Hause ist

Abends duschen und Haare waschen

Zur Vorbeugung des Heuschnupfens sowie der anderen Erkrankungen des atopischen Formenkreises wird das volle Stillen von Säuglingen über 4 bis 6 Monate empfohlen. Außerdem wirkt sich ein sogenanntes Reizklima förderlich auf die Allergie aus. Dieses findet sich zum Beispiel an den Küsten oder in den Bergen.