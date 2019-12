Das umstrittene Hochhaus, das am Wiener Heumarkt errichtet werden soll, wird nun doch nicht kommen. Das hat der SPÖ-Abgeordnete und Landtagspräsident Ernst Woller - er wurde von Rot-Grün zuletzt zum Heumarkt-Beauftragten ernannt - am Freitag verkündet. Dies sei ein Kompromiss, der in den Gesprächen mit Investor Michael Tojner erzielt worden sei, hieß es.

Die heutige Lösung soll das Prädikat Weltkulturerbe für das historische Zentrum Wiens erhalten. Details zum neuen Projekt wurden noch nicht genannt. Ursprünglich hätte der Turm 66 Meter hoch werden sollen, wobei in der ersten Version der Pläne sogar ein 73 Meter hohes Gebäude vorgesehen war. Im Zuge des Baus soll das gesamte Areal, auf dem sich das Hotel Intercontinental, der Eislaufverein und das Konzerthaus befinden, revitalisiert werden.

"Ich betone, dass der Projektentwickler uns sehr entgegengekommen ist. Er hätte das nicht müssen." - Das versicherte der SPÖ-Abgeordnete Ernst Woller in seiner Rede im heutigen Gemeinderat. Die Wertinvest werde auf den Turm verzichten, dafür jedoch die entfallende Kubatur möglicherweise in anderen Bereichen realisieren. Im Raum steht nun etwa eine Erhöhung des Hotels.

Das sieht das Kompromissangebot vor

Das Kompromissangebot sehe aber jedenfalls vor, dass die für den Eislaufverein geplante Fläche nicht verkleinert wird, wie der SPÖ-Politiker betonte. Der Vorschlag sei am heutigen Freitag an das Bundeskanzleramt gegangen, mit der Bitte an Weiterleitung an die UNESCO. Woller skizzierte auch die weiteren Schritte: Der Entwickler wird ein neues Projekt ausarbeiten, wofür er jedoch eine "gewisse Zeit" brauche. An die UNESCO bzw. ICOMOS ergehe die Einladung, die Pläne zu prüfen.

In einer Aussendung wurde auf "zahlreiche Gespräche" mit dem Bauwerber verwiesen. Der Turm wird jedenfalls "im Sinne der Empfehlungen" von UNESCO und ICOMOS nicht umgesetzt, hieß es darin. Weiters wird klargestellt: "Für das neue Hotel- und Kongressgebäude, welches das bestehende Gebäude aus den 1960er-Jahren ersetzen soll, wird eine Erhöhung gegenüber dem derzeitigen Gebäude nicht ausgeschlossen." Immerhin sollen die technischen Aufbauten wie Lüftungsanlagen in das Objekt integriert werden, womit eine "harmonische Silhouette der Dachlandschaft" geschaffen werden soll.

UNESCO-Welterbezentrum äußerte sich positiv

Das UNESCO-Welterbezentrum habe sich in einer ersten Reaktion positiv geäußert, wurde in der Aussendung beteuert. Woller hielt aber auch fest, dass bei einer Ablehnung das derzeitige Projekt verwirklicht werden könne. Denn das Bauvorhaben sei laut Angaben der Behörde "bewilligungsfähig", wobei zum jetzigen Zeitpunkt kein rechtsgültiger Bescheid von der Baubehörde ausgestellt werde. Zu klären sei etwa noch, wie mit der allfälligen Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung umzugehen ist. Tatsächlich beschäftigt sich der Verwaltungsgerichtshof derzeit mit diesem Thema.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) versicherte via Aussendung, dass der Erhalt des Welterbestatus für das historische Zentrum Wiens "oberste Priorität" habe. Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) sprach von einem "wichtigen Schritt", der mit dem Verzicht auf die Realisierung des Turms gelungen sei.

Wiener Opposition weiter kritisch

Die Rathaus-Opposition hat am Freitag grundsätzlich erfreut auf die jüngsten Entwicklungen in der Causa Heumarkt reagiert. Sowohl ÖVP als auch FPÖ sahen den sich nun abzeichnenden Verzicht auf das umstrittene Hochhaus als ihr Verdienst an. Zugleich übten beide Parteien einmal mehr Kritik an der rot-grünen Stadtregierung.

"Unser jahrelanger und sehr intensiver Einsatz sowie der permanente Druck auf die Wiener Stadtregierung zeigt endlich Wirkung. Nach Jahren der Verweigerung, Verleugnung und Beschwichtigung kommt es nun doch zu einem versteckten Fehler-Eingeständnis, das Bewegung in dieses sensible Thema bringen kann", meinte Wiens ÖVP-Chef Gernot Blümel in einer Aussendung. Den "angeblichen Kompromiss" mit dem Investor bzw. die Erfüllung der UNESCO-Vorgaben werde man aber genau prüfen.

Hotel-Neubau kann höher als geplant ausfallen

Der nicht amtsführende ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch gab in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass laut der Kompromissvariante bei einem Verzicht auf den Turm im Gegenzug der Hotel-Neubau höher als bisher geplant ausfallen kann. Grundsätzlich hielt Wölbitsch fest: "Rot-Grün feiert sich nun dafür ab, dass sie ihre eigenen Fehler und Versäumnisse ausbügelt. Das ist peinlich und eine Farce - noch nie wurde in der Stadt ein Projekt so unprofessionell aufgesetzt."

Die nicht amtsführende FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel sprach in einer Aussendung von einem "Überraschungscoup". Damit nehme die rot-grüne Stadtregierung nun nach Jahren des Hickhacks endlich die Empfehlung der UNESCO auf und gebe der jahrelangen Kritik der FPÖ und verschiedener Bürgerinitiativen wohl mit Blick auf die Wien-Wahl im kommenden Jahr nach.

Trotzdem will die FPÖ nicht zu früh jubeln. "Letztendlich ist nix fix - es ist nicht auszuschließen, dass sich das heutige Einlenken der rot-grünen Stadtregierung letztendlich als vorweihnachtliche Blendgranate entpuppt", verwies der blaue Gemeinderat Christian Unger auf die Ankündigung des Projektbetreibers Wertinvest, den Turm wohl doch zu bauen, falls die UNESCO auch der Kompromisslösung ihren Sanktus verweigert.