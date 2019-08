Für ihre große Liebe, Prinz Harry, hängte Herzogin Meghan die Schauspielerei an den Nagel. Nun sucht sie angeblich bereits nach einer Comeback-Möglichkeit.

THEMEN:

Die Aufregung war groß, als der britische, royale Nachwuchs, Prinz Harry, seine Beziehung zu Meghan Markle öffentlich machte. Er ein Prinz, sie ein Hollywood-Star. Doch die Liebe siegte, es wurde geheiratet und inzwischen wurde auch der gemeinsame Sohn, Baby Archie geboren.

Auch interessant: So reich ist Herzogin Meghan wirklich

Langeweile im Palast

Meghan gab für dieses royale Leben jedoch ihre Leidenschaft, das Schauspielern auf und verabschiedete sich von ihrer großen Rolle als Rachel Zane in der Serie „Suits“. Doch inzwischen ist einige Zeit vergangen und Meghan soll sich, so ein Palast-Insider laut „express.co.uk“ inzwischen schon etwas langweilen hinter den dicken Palastmauern, die nun ihr Leben darstellen.

Interessant: Meghan will ein neues Haus in Los Angeles

» Sie ist auf der Suche nach einem neuen Job «

„Meghan Markle ist gelangweilt hinter den Palastmauern, sie ist auf der Suche nach einem neuen Job und wir wissen, was sie tun wird“, so verkündete der „royale Kommentator Rob Shuter im Radio. Laut Insidern liest die Herzogin bereits eifrig Skripte weil ihre Rolle als „royale Meghan“ eben auch bereits Routine und damit ein wenig langweilig geworden ist.

© Video: News.at

Kein Bond-Girl aber vielleicht etwas anderes...

So sucht Meghan wohl bereits nach dem „perfekten Projekt“ und wie die Quelle weiter berichtet: „Meghan wird nicht im nächsten James Bond als Bond Girl auftauchen aber sie hat ihre Fühler bereits ausgestreckt und sucht das perfekte Skript.“ So könne sie sich vorstellen, vielleicht in einem historischen Film oder einer Doku mitzuwirken. Außerdem gäbe es Überlegungen, als Produzentin in Aktion zu treten, aber „zu 100 Prozent hat sie ihre große Leidenschaft, das Schauspielerin, noch nicht aufgegeben.“