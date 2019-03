"Es ist kein Märchen", so Adels-Autorin Pasternak und sagt Richtung Herzogin Meghan - "Du kannst nicht wie ein berühmter Hollywood-Star leben."

Meghan Markle steht im Rampenlicht. Die ehemalige Suits-Darstellerin ist eine der am meisten diskutierten Frauen der Welt. Durch die Hochzeit mit Prinz Harry hat sie nicht nur das weltweite Interesse an ihrer Person, sondern auch das Interesse an der britischen Königsfamilie gesteigert.

Herzogin Meghan gilt als willensstark, charmant und ist bei den Royal Fans sehr beliebt. Sie bringt "frischen Wind" in die Palastgemäuer.

Eine Tatsache, die Anna Pasternak ein wenig missfällt. Die Autorin und Adelsexpertin glaubt, dass Meghan vorsichtig damit sein sollte, in Rampenlicht zu bleiben.

In der Serie "The Royal Box" von Yahoo UK sagt sie: "Ich glaube, was Meghan erkennen muss, ist, dass sie im Kreise der Königsfamilie nicht wie ein berühmter Hollywoodstar leben kann und dass die Monarchie eine sehr andere Verhaltensweise von ihr verlangt."

Ihr Ehemann, Prinz Harry, ist Sechster in der Thronfolge. "Meghan muss verstehen, dass sie nicht der internationale Star der Familie ist. Der Star ist die Queen, dann kommt Prinz Charles und danach Prinz William und seine Ehefrau Herzogin Kate."

© Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP An erster Stelle kommt immer die Queen

Dass die Monarchie in dieser Form bestehe, sei der Tatsache zu verdanken, dass "die Windsors immer gewusst haben, um wen es sich dreht und wer die wichtigste Person sei, wer im Mittelpunkt zu stehen hat", so Pasternak.

"Meghan hingegen scheint ihren eigenen Stil in die Monarchie einbringen zu wollen, und ich denke nicht, dass das angemessen ist. Ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass diese Strategie langfristig funktionieren wird." Die Autorin, die 1994 die Affäre von Prinzessin Diana mit James Hewitt öffentlich machte, fügt hinzu, dass Meghan die Dinge zwar modernisieren und ihre eigenen Pläne verfolgen möchte – aber dass sie nicht alles haben könne. "Du kannst nicht deine Freiheit und dieses Privileg haben", sagt Pasternak.

Angesprochen auf die Baby Shower, die Meghan vor wenigen Wochen in New York ausrichtete, übt Pasternak Kritik - "Das war eine sehr ungünstige Entscheidung. Insbesondere, wenn sich das Land in einem Ausnahmezustand befindet und ein Großteil mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat."

In ihrem aktuellen Buch "Untitled: The Real Wallis Simpson, Duchess of Windsor" befasst sich Paternak mit Wallis Simpson. Die Beziehung von Edward VIII mit der geschiedenen Amerikanerin führte 1936 zu seiner Abdankung als König. Das Paar heiratete 1937 und verbrachte den Rest seines Lebens in Frankreich. Der britische Hof war "not amused".

Die Autorin geht der Frage nach, welche Rolle Simpson einnahm und warum sie von der Geschichte geschmäht wurde. Im Interview zieht sie Parallelen zu Herzogin Meghan: "Ich glaube, Meghan steuert auf eine sehr knifflige Situation zu. Denn ich glaube, es hat sich in den vergangenen 80 Jahren in Bezug auf die Macht des Hofes wenig verändert."

Immer wieder ist von Streitigkeiten zwischen Herzogin Meghan und Herzogin Kate die Rede. Pasternak glaubt nicht an solche Differenzen; fügt aber hinzu "Es ist kein Märchen und Markle muss das erkennen. Sie muss mit den Konsequenzen leben und aufhören, das Königshaus modernisieren zu wollen."

© Chris Jackson / POOL / AFP Meghan und ihr Mann Harry erwarten Ende April ihr erstes Kind