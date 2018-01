Im April erwartet Herzogin Kate ihr drittes Kind. Bei einem Termin London zeigt sie, wie groß ihr Babybauch inzwischen schon ist.

THEMEN:

Kürzlich zeigte sich die schwangere Herzogin Kate in einem rosafarbenen Zweireiher und befeuerte damit Spekulationen um das Geschlecht ihres Babys. Diesmal ließ sich die 36-Jährige nicht in die Karten schauen und trug eine Sportjacke in neutralem Weiß.

© imago/i Images

Darin war ersichtlich, wie groß ihr Babybauch inzwischen bereits ist.

© REUTERS/Arthur Edwards/Pool

Beim Termin in der Bond Primary School in Mitcham war die werdende Mama im Zuge der Wimbledon Junior Tennis Initiative unterwegs.

© REUTERS/Arthur Edwards/Pool

Mit Kindern lachen und sie knuddeln ...

© REUTERS/Arthur Edwards/Pool

... und lustige Grimassen schneiden - Kate war dabei einmal mehr voll in ihrem Element.

© REUTERS/Arthur Edwards/Pool

Ab April kann Kate neben George und Charlotte auch zuhause ein weiteres Kind knuddeln. Für das dritte Kind von William und Kate liegen übrigens die Namen Alice und Arthur hoch im Kurs.

© REUTERS/Arthur Edwards/Pool