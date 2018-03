Herzogin Kate bezaubert

Im April wird Herzogin Kate ihr drittes Kind zur Welt bringen. Noch geht die hochschwangere Ehefrau von Prinz William aber ihren royalen Pflichten nach.

THEMEN:

Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen um das Geschlecht von Kates und Williams Kind. Trug die Herzogin Blau, hieß es, es werde ein Bub, trug sie Rosa, hieß es, sie bekomme ein Mädchen. Beim Besuch der Royal Society of Medicine in Cambridge kam die 35-Jährige nun in Türkis.

© www.PPS.at

Die Farbauswahl lässt diesmal also nicht auf das mögliche Geschlecht ihres Babys schließen. Das Bäuchlein der noch immer superschlanken Herzogin hat sich inzwischen aber deutlich gerundet - kein Wunder, soll der Nachwuchs doch bereits in wenigen Wochen das Licht der Welt erblicken.

© www.PPS.at

Im April, also einen Monat vor der Hochzeit von Schwanger Prinz Harry mit Meghan Markle, wird Kate ihr drittes Kind zur Welt bringen.

© www.PPS.at

Für William und Kate wird das Familienleben dann nochmals turbulenter. "Zwei sind okay, ich weiß nicht, wie ich mit drei klarkommen werde. Ich werde dauernd müde sein", meinte der werdende Papa Prinz William kürzlich bei einem Termin.