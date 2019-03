Dicke Luft im Kensington Palast? Herzogin Kate soll einen "furchtbaren Streit" mit ihrer einstmals guten Freundin Rose Hanbury gehabt haben. Doch worum geht es? Und stimmen die Gerüchte überhaupt?

THEMEN:

Zuletzt war eher Kates Schwägerin Herzogin Meghan mit ihren diversen familiären Zerwürfnissen in den Schlagzeilen, doch angeblich hat auch Prinz Williams Gemahlin so ihre privaten Problemchen. Wie die britische "Sun" unter Berufung auf einen Insider aus dem Kensington Palast berichtet, soll die Herzogin von Cambridge einen "furchtbaren Streit" mit ihrer guten Freundin Rose Hanbury gehabt haben.

© imago/i Images

Besagter Streit soll so heftig gewesen sein, dass Kate sogar ihren Ehemann William, der zunächst noch zwischen den Frauen vermitteln wollte, gebeten haben soll, Rose künftig aus dem inneren Zirkel der Royals fernzuhalten. "William wollte den Friedensstifter geben, damit die beiden Ehepaare Freunde bleiben können, da sie so nahe beieinander leben und viele gemeinsame Freunde teilen. Aber Kate machte klar, dass sie Rose nicht mehr sehen will und will, dass William sie trotz ihres sozialen Status aus dem Verkehr zieht." Was zwischen den beiden Frauen vorgefallen ist, bleibt der Insider allerdings schuldig.

» Kate machte klar, dass sie Rose nicht mehr sehen will «

Die 35-jährige Rose Hanbury soll einst als potenzielle Freundin für Prinz William gehandelt worden sein. Das ehemalige Model heiratete jedoch im Jahr 2009 den 23 Jahre älteren David Rocksavage, seines Zeichens Marquess of Cholmondeley. Rose darf sich seither mit dem zweithöchsten Adelstitel Großbritanniens schmücken, sie ist die Marchioness of Cholmondeley, was einer Markgräfin entspricht. Das Ehepaar hat drei Kinder, ihre Zwillinge Alexander und Oliver sind Spielkameraden von Prinz George. Man lebt nur wenige Kilometer von Anmer Hall, dem Landsitz von William und Kate, entfernt.

© imago/i Images

Adelsexperte Richard Kay hält das Gerücht um einen Streit zwischen den Frauen für erfunden. "Diese verletzenden Gerüchte sind einfach falsch. William und David standen am Wochenende miteinander in Kontakt und wussten nicht, ob sie lachen oder sich beschweren sollten. Beide Ehefrauen werden dadurch verletzt, dass es einen Streit zwischen ihnen geben soll", soll einem Familienmitglied dem Experten gesagt haben, wie er gegenüber der "Daily Mail" berichtet.

Kay vermutet, dass jemand aus dem inneren Kreis Kate mit dem falsch gestreuten Gerücht schaden möchte. Doch wer könnte das sein? Und was hätte er davon? Fragen, die wohl nicht so schnell geklärt werden können.

Videoempfehlung: