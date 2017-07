Herrenloser Koffer: Wiener U6-Station während Polizeieinsatz gesperrt

Ein herrenloses Gepäckstück in einem Aufzug der U6-Station Michelbeuern hat am Donnerstagvormittag für Behinderungen im U-Bahnverkehr in Wien gesorgt. Die Station wurde von der Polizei für etwas mehr als eine halbe Stunde gesperrt, der U-Bahn-Betrieb vorübergehend eingestellt. "Sprengstoffkundiges Personal" untersuchte den Koffer, teilte Polizeisprecher Paul Eidenberger mit.

Zahlreiche Fahrgäste mussten warten oder auf andere Verkehrsmittel umsteigen, laut Wiener Linien fuhr die U6 zwischen Alser Straße und Währinger Straße von etwa 9.15 Uhr bis 9.50 Uhr nicht. Kurz vor 10.00 Uhr konnte die Linie ihren Betrieb wieder vollständig aufnehmen.

Der Einsatz der Polizei war am Vormittag noch im Gang. Nachdem der "Sprengstoffhund nicht angeschlagen hat", wurde laut Eidenberger ein Röntgengerät zur Untersuchung des Koffers in dem Aufzug in Stellung gebracht.