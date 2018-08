Auch wenn den meisten der Abschied vom Sommer samt seiner luftigen Kleider und verspielten Oberteile schwer fällt, der Herbst ist in greifbarer Nähe. Derzeit befindet sich der Textilhandel in einem eigenartigen Schwebezustand zwischen den Saisons. Der Ausverkauf der Sommersaison ist gelaufen, die neue Herbstsaison ist noch nicht so richtig in Fahrt. Wir wagen eine Vorschau auf die ultimativen Trends für die kommende Saison. Nur so viel: Die kalte Jahreszeit wird alles andere als trist und grau.

1. Western Style

© APA/AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS

Man kann mittlerweile schon die Uhr danach stellen, dass sich Designer alle paar Saisons von dem wohl ur-amerikanischsten Mythos überhaupt inspirieren lassen: Dem Wilden Westen. Die Codes dieses Modetrends sind einfach zu verstehen, Designer zitieren beispielsweise die klassischen Fransen, aber auch die typischen Westernhemden oder die berühmten Cowboy Boots

2. Cape Coats

© APA/AFP/ALAIN JOCARD

Egal ob Designerteil oder Budget-Alternative – Cape Coats wirken sehr elegant und lassen jedes Outfit edel wirken. Besonders in klassischen Camel-Nuancen wie hier auf dem Laufsteg von Givenchy.



3. Schlangenprint

Animal-Prints waren nie wirklich weg, irgendwo tigerte immer ein Leopard übers Kleid. Statt dem beliebten Leoprint schlängeln sich Fashionistas jetzt allerding mit coolem Schlangenprint durch die kommende Saison. Egal ob im Allover-Look oder nur mit einzelnen Teilen: Ein Hingucker-Auftritt ist mit dem exotisch-frischen Druck auf jeden Fall garantiert.

4. Glossy-Look: Super glänzende Materialien

© APA/AFP/Filippo MONTEFORTE

Noch ein Herbst-Trend 2018 der in die Kategorie "exzentrisch" gehört: super glänzende Materialien von Vinyl, über Lackleder bis hin zu Plastik in Form von knallengen Hosen, Regenmänteln und sogar Kleidern. Eins hat dieser Modetrend für die Herbst/Winter-Saison 2018/2019 ja für sich: Die glossy glänzende Kleidung ist regenfest und abwaschbar - perfekt also fürs Matschwetter. Übrigens: Rot ist eine der unbestrittenen Mode- und Trendfarbe der Herbst/Winter-Saison 2018 und war auf fast allen Laufstegen zu sehen. "Red Pear", ein satt-intensiver Bordeauxrotton, und "Valiant Poppy", ein extrovertierteres Rot, kamen sowohl in New York als auch in London zum Einsatz

5. Viktorianische A-Linie

© AFP or licensors

Eigentlich verwundert es, dass eine Zeit, die rund 100 bis 150 Jahre vorbei ist, die Modemacher von heute immer noch fasziniert – doch diese Saison wird das viktorianische Zeitalter vor allem in einer weiten A-Linien-Silhouette aufgegriffen. Viele Kleider, etwa bei Elie Saab oder Coach, sind an der Taille eng und von dort aus ausgestellt bis zum Boden.

6. Blumenprints

© APA/AFP/Miguel MEDINA

Blumenprints sind ja eine typisch sommerliche Sache, aber diese Saison sehen wir, dass sie auch in der Herbst/Winter-Saison bestens funktionieren können – wenn die Farben, der Jahreszeit entsprechend, ein bisschen verblichen sind. Das hat einen schönen, nostalgischen, romantischen Retro-Effekt.

7. Bunte Karomuster

© AFP or licensors

Bei der Versace-Show gab es einen Vergleich, der unvermeidbar war: Viele der Muster in Donatella Versaces Show erinnerten an Cher Horowitz, den stilprägenden Charakter aus "Clueless", dem Kultfilm aus dem Jahr 1995. Bunte Karomuster, wie sie Alicia Silverstone im Film trug, liegen im Zuge des 90s-Revivals wieder im Trend.

8. Steppjacken

Die überdimensionale Daunenjacken im typischen 90er-Jahre-Stil müssen im Herbst schmeichelnden Steppjacken weichen. Diese Modelle feiern nämlich in der kommenden Saison ihr eigentlich schon längst überfälliges Revival.

9. Transparenz

© APA/AFP/Marco BERTORELLO

Transparenz ist eines der großen Trendthemen in diesem Jahr. Feminin und zart, aber auch verführerisch und kokett kann man Haut zeigen und ist trotzdem angezogen. Besonders schön ist die Kombination von durchsichtig und undurchsichtig. So kann man etwa ein transparnetes Top mit einem Maxirock aus Tüll kombinieren.