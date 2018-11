Herbstliche Schuhtrends 2018

Der Herbst wird ausgefallen. Auf den Laufstegen der Welt sind Stiefel mit Federn, Schuhe aus Stoffmaterialien sowie Gummistiefel zu sehen. Es macht Spaß, den Models auf den Laufstegen in auffälligen Modekreationen zuzusehen. Wir selbst bevorzugen hingegen meist eher die alltagstauglicheren Modelle. Unter den Herbsttrends finden sich modische Damenschuhe für jede Gelegenheit, die praktisch sind und gleichzeitig für einen stilvollen Auftritt sorgen.

Stiefeletten mal anders

Stiefeletten umfassen das gesamte Fußgelenk und reichen bis über den Knöchel - optimal für die Übergangszeit sowie die kalte Jahreszeit. 2018 ist allerdings eine leichte Abwandlung der klassischen Stiefelette im Trend: Eine Kombination aus Ankle Boots und Kitten Heels. Dabei handelt es sich um eine Stiefelette mit hohen Pfennigabsätzen. Diese verleihen den Klassikern mehr Weiblichkeit und sorgen für einen modernen Auftritt.

© Kate Aedon / Shutterstock

Wild wild West

Cowboy-Stiefel bleiben nach wie vor angesagt. Der Renner sind klassische Modelle in Schwarz und Braun. Im Herbst sind aber erstmals auch ausgefallenere Varianten zu finden:

Stiefel in zarten Pastelltönen

Modelle in Glitzeroptik

Boots mit Keilabsatz

Tipp: Diese wirken femininer als die klassischen Cowboy-Stiefel und lassen sich daher perfekt zu einem Boho-Kleid, einem Midirock oder einer Culotte kombinieren. Wer es gerne schlicht mag: Die Cowboy-Boots passen in jedem Fall auch immer zur Jeans.

Fest gebunden

Sie sehen nicht nur trendig aus, sie sind noch dazu praktisch: Schnürstiefel. Sie lassen sich individuell auf jede Fußform perfekt einstellen und geben dabei optimalen Halt. Diesen Herbst trägt man sie mit Absatz und Profil. Das sorgt für einen sicheren Auftritt bei regnerischem Wetter. Wer im Herbst doch nochmal den Sommer zurückholen will, der kombiniert die Boots zu einem blumigen Sommerkleid und sorgt mit einer Strickweste darüber für einen gekonnten Stilbruch. Getragen zu einem Kleid oder einem Rock kommen die Schnürstiefel am besten zur Geltung. Zusammen mit einer schicken Bluse oder einem Pencilskirt ergeben die Schuhe ein modebewusstes Outfit für das Büro.

Lässige Wanderschuhe

Wanderschuhe sind nur was für die Berge? Von wegen! Ein schmaler Schnitt sorgt dafür, dass der Schuh alltagstauglich wird. Außerdem wirkt er durch farbige Sohlen sowie Schnürsenkel weniger rustikal und lässt sich gut zu folgenden Teilen kombinieren:

Eleganten Blazern

Feinen Seidenblusen

Femininen Kleidern

Bequeme Alltagsbegleiter

Dieser Schuh sollte in keinem Schrank fehlen: der Sneaker. Weil er modisch-sportiv wirkt, bequem ist und sich ganz unkompliziert kombinieren lässt. Im Herbst sind Modelle in klassischen Farben wie Schwarz, Braun oder Blau angesagt. Zu finden sind aber ebenso Varianten im Metallic-Look. Ein Comeback feiert der Sneaker mit Plateausohle aus den 90ern. Dazu passt die einfache Jeans und Hoodies oder die schlichte Bluse.

© Cosmin Coita / Shutterstock

Sexy und wärmend zugleich

Wenn es im Herbst anfängt kalt zu werden, schlüpfen wir in unsere Stiefel, um Füße und Beine warm zu halten. Für ein besonderes Highlight sorgen dann Overknees. Sie gehören, wie schon im vergangenen Herbst, auch in diesem Jahr wieder zu den angesagtesten Schuhtrends. Neu ist die sogenannte Lose-Fit-Passform. Dabei handelt es sich um Stiefel mit geradem Schnitt, die jedem Look eine cleane Optik verleihen.

Vielfältige Loafer

Gerade für die Übergangszeit sind sie perfekt: Bequeme Loafer, mit welchen man in vielen Situationen gut gekleidet ist:

Zum eleganten Kleid für die Festlichkeit

Zum Hosenanzug oder Bleistiftrock im Büro

Zur Jeans für die Party

Mit diesen Schuhtrends gelingt ein stilvoller Auftritt in jeder Situation – wie schon Marilyn Monroe einst sagte „Gib einem Mädchen die richtigen Schuhe und sie kann die ganze Welt erobern.“