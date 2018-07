Der Hendl Kraut Salat ist die ideale Mahlzeit für die heißen Sommertage! Mit dem Video ist das Rezept ganz einfach nachzukochen.

Zutaten für 4 Portionen:

500 g Rotkraut

3 Frühlingszwiebeln

3 gegarte Hühnerfilets

40 g gesalzene Erdnusskerne

1 Tl fein abgeriebene Bio-Limettenschale

3 El Limettensaft

2 El Sojasauce

3 El süß-pikante Chilisauce

4 El Olivenöl

6 Stiele Koriandergrün



Anleitung:

500 g Rotkraut vierteln, den harten Strunk entfernen. Viertel in sehr dünne Streifen hobeln oder schneiden. 3 Frühlingszwiebeln in dünne Ringe schneiden. 3 gegarte Hühnerfilets in Stücke zupfen. 40 g gesalzene Erdnusskerne grob hacken.

1 Tl fein abgeriebene Bio-Limettenschale, 3 El Limettensaft, 2 El Sojasauce, 3 El süß-pikante Chilisauce und 4 El Olivenöl verrühren, evtl. nachwürzen. Ein Drittel der Sauce mit dem Rotkraut mischen und durchkneten, dann mit restlicher Sauce, Frühlingszwiebeln, Blättern von 6 Stielen Koriandergrün und Hühnerfleisch mischen. Mit Erdnüssen bestreuen.

