in Helikopter und ein Flugzeug sind am Freitag im englischen Luftraum zusammengestoßen. Das bestätigte die britische Behörde für Flugunfalluntersuchungen am Freitag.

Der Unfall soll sich um die Mittagszeit nahe Aylesbury in der Grafschaft Buckinghamshire nordwestlich von London ereignet haben. Unklar war zunächst, ob Menschen bei dem Unfall verletzt oder getötet wurden.

Die Polizei teilte mit, Rettungskräfte seien im Einsatz. Leben zu retten, habe höchste Priorität. Der BBC zufolge soll es sich um ein Kleinflugzeug gehandelt haben.