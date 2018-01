Heizkessel explodierte in der Obersteiermark: Ein Verletzter

Ein Heizkessel eines Wohnhauses ist am Mittwoch in der obersteirischen Stadt Trofaiach aus noch nicht bekannten Gründen explodiert. Eine Person wurde dabei schwer verletzt, teilte die Polizei in einer ersten Information mit. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Gai handelt es sich um den Hausbesitzer. Er wurde in das LKH Leoben gebracht.

Zu der Explosion kam es gegen 13.30 Uhr. Die Frau des Obersteirers dürfte die Rettungskräfte alarmiert haben. Die Feuerwehr hatte den Brand im Heizraum relativ rasch gelöscht. Genauere Umstände waren vorerst aber nicht bekannt.

Ursache war vermutlich Überdruck

Bei der Explosion eines Feststoffbrennkessels im Heizraum seines Hauses in Trofaiach ist am Mittwochnachmittag ein 80-Jähriger im Gesichtsbereich und am Oberschenkel schwer verletzt worden, berichtete die Polizei. Demnach explodierte der Kessel vermutlich aufgrund von Überdruck, als der Mann gerade nachheizen wollte.