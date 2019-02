Das gab es noch nie in der Geschichte von "Wer wird Millionär": Ein Kandidat von Günther Jauch stellte seiner Freundin während der RTL-Quizshow die Frage aller Fragen.

In seinen 20 Jahren bei "Wer wird Millionär" hat Moderator Günther Jauch schon viel erlebt, aber am Montagabend kam es doch noch einmal zu einer Premiere: Kandidat Benjamin Lange machte seiner Freundin während seines Auftritts einen Heiratsantrag.

Als der 27-Jährige vor der 64.000-Euro-Frage stand, wollte Günther Jauch von ihm wissen, was er mit dem Geld machen würde. "Dann mach ich meiner Freundin einen Heiratsantrag", erklärte der Hotelfachmann. Und er sollte Wort halten.

Benjamin Lange konnte die Frage lösen - und zwar mithilfe des Bruders seiner Freundin, der ihm als Telefonjoker die richtige Antwort lieferte. Anschließend rief der Kandidat bei seiner Liebsten an. Sogar Günther Jauch war aufgeregt: "Das ist der erste Heiratsantrag in der Geschichte von 'Wer wird Millionär'..." Zunächst musste Benjamin jedoch zittern, denn anstatt seiner Freundin meldete sich bloß ihre Mailbox.

Schließlich klappte es aber doch noch. "Hallo Svenja, ich bin's, ich sitz' hier noch aufm Stuhl. Dich hört ganz Deutschland", sagte Benjamin Lange zu seiner Freundin. Und dann stellte er auch sogleich die Frage aller Fragen: "Svenja, ich liebe dich. Willst du mich heiraten?" Und ihre Antwort? "Verarsch mich nicht!"

Erst als sich Günther Jauch einschaltete und erklärte, dass sein Kandidat den Antrag durchaus ernst meine, nahm sie an. Allerdings nicht ohne anzumerken: "Wenn er dann mehr abspült und ich meine Spülmaschine krieg, mach ich das so mit." Für Benjamin Lange offenbar kein Problem, denn er riss glücklich die Arme in die Höhe.

In der anschließenden Ausgabe von "RTL Extra" war schließlich zu sehen, dass die Hochzeitsvorbereitungen bereits im Gange sind.