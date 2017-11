Homosexualität: Ehe, Folter oder Tod

In Australien wurde am gestrigen Mittwoch die Ehe für alle beschlossen. Am selben Tag kam ans Licht, dass in China foltergleiche „Umerziehungen“ von Homosexuellen nach wie vor Usus sind. Und in Saudi-Arabien kann gleichgeschlechtliche Liebe sogar den Tod bedeuten. Wie mit Homosexualität umgegangen wird, hängt davon ab, in welchem Teil der Welt man sich gerade befindet.

Wo man auf die Welt kommt, kann man sich bekanntlich nicht aussuchen. Wen man liebt auch nicht. Im besten Fall stellen diese beiden Dinge auch kein Problem dar. So können Schwule und Lesben heutzutage vielerorts schon heiraten, Kinder bekommen oder adoptieren. Seit gestern auch in Australien. Gleichgeschlechtliche Paare sollen noch vor Weihnachten eine Ehe eingehen dürfen. In einer Volksbefragung stimmten 61,6 Prozent dafür, die Ehe für Homosexuelle zu öffnen.

#Australia ... 𯌌𯻻 #MarriageEquality 𯗗 Love is love, always was love, always will be love. — kylie minogue (@kylieminogue) 14. November 2017

Die australische Pop-Sängerin Kylie Minogue - eine Ikone der Schwulenszene — twitterte: „Liebe ist Liebe, war immer Liebe, wird immer Liebe sein."

Mittlerweile ist die Ehe für alle in mehr als 20 westlichen Demokratien möglich. Österreich zählt nicht dazu. Obwohl die Ehe für Homosexuelle noch nicht geöffnet wurde, würden laut Familienministerin Karmasin, die Unterschiede zur eingetragenen Partnerschaft nach und nach minimiert werden. Wie eben beispielsweise mit der Gesetzesnovelle vom 1. April, die einen gleichen Familiennamen sowie eine standesamtliche statt einer bezirksverwaltungsbehördlichen Eintragung erlaubt. Dabei wäre die Homo-Ehe für die Mehrheit der Österreicher kein Problem. Schließlich gibt es doppelt so viele Befürworter (62%) als Gegner (32%). Auch Organisationen wie Amnesty International, die Bürgerinitiative „Ehe gleich“ oder Die Grünen sprechen sich gegen jegliche Diskriminierung aus und fordern die völlige Gleichstellung der Eingetragenen Partnerschaft mit der Ehe.

Foltergleiche „Umerziehung“ von Homosexuellen in China

Währenddessen in China: Die Menschenrechtsorganisation „Human Rights Watch“ hat die chinesiche Regierung dazu aufgerufen, „Umerziehungen“ von schwulen, lesbischen, bi- und transsexuellen Menschen zu stoppen. Bei diesen Therapien wird versucht, die sexuelle Orientierung einer Person zu ändern und sie zur Heterosexualität „umzuerziehen“. Auch, wenn die umstrittene Praxis in China zwar offiziell gesetzlich verboten ist, wird sie einem Bericht der Organisation zufolge, nach wie vor in staatlichen Krankenhäusern durchgeführt.

» Homosexualität ist wie alle anderen Geisteskrankheiten heilbar «

„Der Psychiater hat zu meiner Mutter gesagt: ‚Homosexualität ist wie alle anderen Geisteskrankheiten heilbar‘“, berichtet ein Betroffener. Eltern wurden psychisch und physisch dazu gezwungen, in Therapie zu geben.

Betroffene erzählen, dass sie in Krankenhäusern unfreiwillig festgehalten wurden. Teilweise sogar in psychiatrischen Abteilungen. Dort mussten sie gegen ihren Willen Medikamente nehmen und sind unter anderem Aversions- und Elektroschocktherapien unterzogen worden. Bei letzteren wurden den „Patienten“ Bilder und Videos von homosexuellen Handlungen gezeigt während sie mit Elektroschocks versetzt worden sind. Des Weiteren wurden sie als „pervers“, „krank“ und „abnormal“ und „dem Tod geweiht“ bezeichnet.

Weltweit ist gleichgeschlechtliche Liebe in 72 Ländern strafbar. In vier Staaten droht sogar die Todesstrafe. Einer davon ist Saudi Arabien. Die Vereinigten Arabischen Emirate, der Iran und Somalia zählen zu anderen drei. Das geht aus dem Spartacus Gay Travel Index 2017 hervor, der Länder hinsichtlich ihrer Schwulenfeindlichkeit beziehungsweise ihrer Schwulenfreundlichkeit bewertet. In insgesamt 14 Kategorien werden Kriterien wie die Einführung von Antidiskriminierungsgesetzen, die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare sowie die Einreisebestimmungen für HIV-positive Touristen analysiert und ausgewertet. Großbritannien und Schweden belegen dabei den ersten Platz, Österreich findet sich mit zehn weiteren Ländern auf dem 12. Platz wieder.