News-Kulturchef Heinz Sichrovsky anlässlich des 25 Jahr-Jubliäums von News. Die Laudatio im Wortlaut.

Werte Verehrungsbezeugungsbezugsberechtigte – damit schummle ich mich immer um die für mich unbezwinglichen Protokollarien,

schön, dass Sie da sind, schön, dass wir alle hier sind, und ich soll Ihnen also etwas über das erzählen, was Horst Pirker die DNA der von mir hier zu belobigenden Zeitung nennt. Um Ihnen diesen erstaunlichen genetischen Cocktail zu analysieren, muss ich in die Gründungsphase retirieren, und da kommen wir zu zwei printmedialen Produkten, die damals beide schon im Wartezimmer des Klinischen Pathologen dem Unvermeidlichen entgegengeblickt haben. Das eine war die AZ, das in Ehren gereifte sozialdemokratische Parteiorgan. Sie hat bereits auf dem metaphorischen Punkt logiert, nämlich in der Schlachthausgasse. Das zweite war das von Helmuth und Wolfgang Fellner begründete, frontal agierende und enthüllende Monatsmagazin Basta, das am Ende von einem Abbruchhaus in Margarethen ins mitteltiefe Hernals übersiedelt wurde. Vis a vis der Redaktion war der letzte Wiener Branntweiner, glauben Sie mir, wir hätten ihn brauchen können.

Diese beiden, schon dem Ableben bestimmten Medien hatten aber durchaus vitale personelle Ressourcen. Aus denen hat sich News am Anfang formiert, und es hat sich auf genetisch wundersame Weise gemischt: Die einen haben darauf geschaut, dass die anderen nicht zu unseriös wurden, die anderen haben darauf geschaut, dass die einen nicht zu seriös wurden, wenn auch vielleicht mit leichten Vorteilen für die anderen. Charakterisierend für das Produkt war ja zunächst der Zug zum Tor unter großzügiger Auslegung des Regelwerks. Dominiert hat der Typ des bulligen Durchreißers, weniger der Dribbelkünstler, und unter den aufrichtigen Schmerzbekundungen eines Austrianers sage ich es: tendenziell waren wir eher bei Rapid. Wir waren unkorrekt, als die Korrektheit noch gar nicht erfunden war, und das war gut so in dieser Gründungszeit. Ich konnte in diesen ersten Jahren ein philosophisch-politologisches Paradoxon erster Ordnung studieren: nämlich dass man Anarchie auch mit harter Hand und zentralistischer Führungsmacht herstellen kann.

© Video: News

Wir haben uns eingemischt, wir haben Partei ergriffen. Alfred Worm, auf den ich noch komme, war zu jeglicher Äquidistanz wem auch immer gegenüber unbegabt. Er hatte seine Verbündeten und seine Gegner, und er wusste in beiden Fällen den Grund. Er hat seine großen Schlachten geschlagen, und wenn er das Gesicht des Landes schon nicht operativ verändern konnte, hat er doch dem einen oder anderen ein Cut – respektive ein blaues Auge – geschlagen, das nicht so rasch abheilen wollte. Und wenn Sie mir als klinischem Ressort-Autisten eine zehn Sekunden lange Volte zum Eigenbelang verzeihen – ich konnte dort eine Kulturredaktion aufbauen, die mit der Kettensäge gegen die Mehrheitsmeinung und für Elfriede Jelinek, Peter Handke, Claus Peymann, Gerard Mortier, Hermann Nitsch oder Alfred Hrdlicka eingeschritten ist. Wirklich verheerend eingefahren bin ich in dieser ganzen Zeit nur einmal, als ich Neil Shicoff als Operndirektor verkündet habe – so geht es, wenn man sich von Alfred Gusenbauer beraten lässt.

Das Training bis zum Erscheinen der ersten Nummer hätte härter nicht sein können. Ich erzähle Ihnen nämlich jetzt, wie das war, als wir die Schlachthausgasse respektive den Hernalser Branntweiner hinter uns gebracht hatten. Denn dann wurde es erst aufregend. Wir haben die ersten Nullnummern an einer theoretisch hochnoblen Adresse verfertigt, nämlich in der Naglergasse 2, Fenster in Fenster mit dem Meinl am Graben, ein paar Stockwerke über der Zilk-Wohnung – Zilk war ja immer ein großer und treuer Wegbegleiter. Die Immobilie, in der wir festsaßen, war für unsere Zwecke allerdings wesentlich zu klein und befand sich auch in eher fragmentiertem Zustand. Ich zum Beispiel bin in einem kleinen Verschlag ohne natürliche Lichteinstrahlung gesessen. Wie in einem mittelalterlichen Kerkergelass hat hoch über meinem Kopf eine Art Schießscharte die Luftzufuhr gewährleistet, und zwar über eine Art Lüftungsschacht, der sich über sämtliche Stockwerke des Hauses erstreckt hat. Ich vermute bis heute, dass ich in einer umgewidmeten Toilette konzipiert habe.

Und jetzt stellen Sie sich vor: Aus diesem Schacht ist jeden Morgen um zehn ein Grabeston zu mir emporgestiegen, hohl und zugleich unerbittlich, anschwellend und wieder ersterbend, mit einem Wort, es war Dagmar Koller beim Einsingen, aber aus diesem Schacht des Todes konnte nichts anderes dringen, selbst Anna Netrebko hätte es nicht besser machen können.

Dann sind wir ins Galaxiegebäude nahe dem heutigen Standort übersiedelt, und das Erscheinen der ersten Nummer rückte näher, und ich erinnere mich einer Autofahrt mit Wolfgang Fellner zu Hugo Portisch, dem wir die Nullnummer vorgelegt haben. Und als er sagte: „Das wird etwas ganz Besonderes“, da haben wir zu ahnen begonnen, dass es gut gehen könnte.

Denn die Struktur war perfekt – vier Hefte in einem, die den in der analogen Medienzeit bestmöglichen Standard an Information schnell und exklusiv antizipieren sollten: Politik, Wirtschaft, Kultur (die damals hässlicherweise Szene hieß) und Leute.

Leider begann mit dem unvorstellbaren, von der Konkurrenz ebenso leidenschaftlich wie vergebens hinweggebeteten Erfolg auch die Phase des Kannibalisierens und Filetierens. Erst empfahl sich das geliebte Heftchen mit dem Fernsehprogramm und wurde zur Fernsehillustrierten. Dann kamen Mode und Frauenbelange dran, dann die Politik, und als die nicht ging, die Wirtschaft. Aber immer, wenn ein Segment weggehackt war, wuchs es wieder nach – ein Verfahren, das sonst nur an einem gewissen Axolotl nachgewiesen werden konnte, einem an sich friedlichen Lurch, der allerdings über phänomenale Fähigkeiten verfügt, ich zitiere: „Amputierte Gliedmaßen wachsen bei ihm nach, sogar Teile von Herz, Hirn und Wirbelsäule erneuern sich nach Verletzungen von allein.“ Aber das Reptil News hat sich zudem nach jeder Amputation, immer von neuem, als Killer-Axolotl mit Riesenkräften erwiesen: wieder eines dieser Paradoxa, die diesem Produkt eigen sind, diesmal ein zoologisches.

Und als News dann über vielerlei Wege und Prozeduren auch noch eine Tageszeitung generiert hatte, und als viele Kollegen dorthin wechselten, da fuhr das Wundertier Axolotl sogar Giftzähne aus: Natascha Kampusch, die ich begeistert hier begrüße, war ihrem Peiniger gerade entronnen, und es ging darum, mit welchem Druckerzeugnis sie zuerst sprechen wollte. Die halbe Welt hat sich beworben, aber sie hatte in der Einsamkeit ihres Kerkers den großen, unbeugsamen und unbeirrbaren Alfred Worm im Radio – ihrer einzigen Verbindung zur Welt – gehört. Und mit ihm wollte sie reden, und Alfred Worm hat, ein Jahr vor seinem Tod, News wieder einmal zum Leuchten gebracht, diesmal in der halben Welt.

Als Worm vom Profil zu News wechselte, kurz nach dem nicht minder einzigartigen Manfred Deix, da waren das unglaubliche Signale, und ich beschränke mit Erlaubnis der Lebenden meine Erinnerungen weitestmöglich auf diejenigen, die nicht mehr bei uns sind. Worm war eine einzigartige Erscheinung. Ich war sein wahrscheinlich bester Freund in der Redaktion, dabei hat er mich immer beneidet, denn er war ein zuinnerst musiksinniger Mensch – bei seinem Begräbnis hat eine Abordnung der Wiener Philharmoniker gespielt –, und Kulturchef war sein eigentlicher Traumberuf. Die Aktiengebirge in seinem Zimmer haben ihm kaum einen Trampelpfad an seinen Schreibtisch freigelassen, und sie waren mit einem perfekt codierten System gesichert – nämlich mit einem Chaos, über das nur er den Überblick hatte. Wenn in der Redaktionssitzung jemand (gleichviel welchen Ressorts) einbekannt hat, in einer Recherche nicht weiterzuwissen, hat er die linke Augenbraue hochgezogen und mit einem triumphierend knappen „Moment“ sein Handy gezückt und den Raum verlassen. Und dann ist er nach fünf bis zehn Minuten mit Resultaten zurückgekehrt, bei deren Erzielungsversuchen ich nicht einmal gewusst hätte, wo ich mit dem Scheitern beginnen soll. Und er hat uns, als nach seinem ersten Herzinfarkt zwar seine physische Kraft, nicht aber seine Besessenheit nachgelassen hatte – eine tendenziell lebensgefährliche Kombination – einen jungen Mann entdeckt und zur Marke ausgebildet, der ihm nach den Morden von Oberwart an der Spitze der zornigen Ortsjugend aufgefallen war. Das war Kurt Kuch, der gleichfalls ein großer investigativer Journalist wurde und der uns als sehr junger Mann verlassen hat.



Und Manfred Deix, der schon seinerzeit das gesetzliche Verhüllungsverbot verhängt hat, denn unter seinem Blick musste jeder politische Horrorclown die Maske fallen lassen, und wirklich geliebt hat er nur den Bischof Krenn, die Katzen und den österreichischen Menschen in seiner adipösen Anmut. Und an Peter Leopold muss ich erinnern, den einflussreichen Pop-Redakteur, der so voller Liebe war, dass sich an seinem Krankenbett die gesamte Musikbranche gedrängt hat. Und an Marco Schenz, der als einer der Letzten etwas vom alten fürstlichen Glanz der Gesellschaftspublizistik mobilisieren konnte.

Meine Damen und Herren, News ist 25 Jahre alt, an seiner Spitze sind in manchmal beängstigender, manchmal erfreulicher Dauerfrequenz Menschen der verschiedensten Denkschulen und politischen Dispositionen gestanden. Aber niemand konnte in dieser langen Zeit dauerhaft die DNA beschädigen. Der bedeutende Klavierpädagoge Dianko Iliev hat seine Schüler mit jener Direktheit, die der bulgarischen Volksmetaphorik eigen ist, in ein menschliches Grundgesetz eingewiesen: „Aus einem jungen Esel wird höchstens ein alter Esel, aber nie ein Löwe.“ Das Schöne und für unser Thema Relevante ist, dass es sich auch umgekehrt verhält: Aus einem jungen Löwen wird ein alter Löwe. Aber die Zähne hat ihm noch keiner gezogen, so etwas kann leicht die Hand kosten. Und zum Esel hat uns auch noch keiner gemacht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.