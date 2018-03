FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache spricht sich gegen die GIS aus und findet lobende Worte für den Journalisten Armin Wolf.

Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will die Rundfunkgebühren abschaffen. Seit Wochen kampagnisiert die FPÖ gegen die "Zwangsgebühren". Als Alternative kommt von FPÖ wie ÖVP die Finanzierung des ORF aus dem Bundesbudget.

Im Interview für die Sendung "Fellner!Live", sprach sich Strache erneut gegen die Gebühren aus: "Mein Ziel ist es, die GIS abzuschaffen, das spürt jeder im Geldbörsel. Über eine Verschlankung des Staates wollen wir über das allgemeine Budget die Finanzierung des ORF sicherstellen. Aber mit klaren Vorgaben für eien Effizienz - und natürlich für ein rot-weiß-rotes Programm."

Eine Volksabstimmung über die ORF-Gebühren nach Schweizer Vorbild kann sich Strache "vorstellen und wünschen". Der Vizekanzler sprach sich dafür aus, eine Verfassungsänderung über die Demokratie vorzuziehen: "Ich sage, machen wir die Verfassungsänderung sofort, nicht erst 2021. Wenn die ÖVP unserem Wunsch nachkommt, dann wäre das der richtige Weg."

Strache bereut Angriffe auf den ORF

Die Schweizerinnen und Schweizer haben die Abschaffung der Rundfunkgebühren in der "No Billag"-Volksabstimmung, Anfang des Monats, klar abgelehnt: 71,6 Prozent stimmten gegen "No Billag", 28,4 Prozent dafür.

Seinen Angriff auf den ORF auf Facebook bereute der Vizekanzler: "Das hätte ich mir sparen können."

Im Interview fand Strache sogar lobende Worte für den ORF-Journalisten Armin Wolf - "Ich schätze ihn. Jedes Interview mit ihm ist in Wahrheit ein Genuss. Er geht mit allen gleichwertig und fair um."

