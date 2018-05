Jüngst sprach Musiker Tom Kaulitz erstmals im deutschen Fernsehen, wie glücklich er ist und machte somit die Beziehung zu Modelmama Heidi Klum vor laufender Kamera offiziell. Jetzt legen die beiden nach.

Die ganze Welt soll offenbar sehen, wie glücklich die beide miteinander sind. Auf ihrem Instagram-Profil teilte das Model glücklich ein Selfie mit ihrem Liebsten.

"Ein wundervoller Dienstag“, schrieb Heidi Klum zu dem Schwarz-Weiß-Foto von sich und dem 14 Jahre jüngeren "Tokio Hotel"-Musiker.

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte

Darauf ist zwar nur ein kleiner Teil ihrer Gesichter zu sehen, um genau zu sein ein Auge von Heidi und der Mund von Tom, doch dieser kleine Ausschnitt verrät viel. Die Augen der 44-Jährigen strahlen, der 28-Jährige trägt zwar eine Sonnenbrille, doch seine Lippen umspielt ein glückliches Lächeln.

A beautiful Tuesday Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Mai 8, 2018 um 4:43 PDT

In der verspiegelten Brille ist zudem zu sehen, dass Heidi diejenige ist, die auf den Auslöser der Kamera drückt.

Wiedersehen macht Freude

Zuvor mussten die beiden Turteltauben einige Tage aufeinander verzichten. So standen für Tom Kaulitz einige Konzerte und ein Auftritt bei den "About You"-Awards in München an. Heidi Klum wiederum hatte Familienprogramm: Tochter Leni feierte am Wochenende ihren 14. Geburtstag. Doch jetzt ist offenbar wieder traute Zweisamkeit angesagt und diese Zeit scheinen die beiden in vollen Zügen zu genießen.