Model und TV-Star Heidi Klum hat in New York eine Modekollektion für den Discounter Lidl vorgestellt. Die dort am Donnerstag gestartete, einwöchige Fashion Week drehe sich sonst nur um teure Kleidung und Edelmarken und die Lidl-Linie sei genau das Gegenteil, sagte Klum bei der Präsentation. "Wir sind in einem Supermarkt. Wir sind direkt neben dem Gang, in dem man Milch, Käse und Eier kaufen kann."

Das teuerste Stück der rund 80 Teile umfassenden Kollektion ist eine Echtlederjacke für rund 60 Euro. Die 44-jährige Klum zeigte die Modelinie in einer Kulisse, die einer Discounter-Filiale nachempfunden war.

© Slaven Vlasic/Getty Images for Storey/North Six Group /AFP

Der bewegliche Laufsteg erinnerte ans Laufband einer Supermarkt-Kasse. Lidl startet den Verkauf von Klums Kollektion kommende Woche in 10.000 Filialen in 28 Ländern, darunter 3.200 Filialen in Deutschland.

© Dimitrios Kambouris/Getty Images for Storey/North Six Group/AFP

Konkurrent Aldi Süd hatte in Köln am Donnerstag eine Modekollektion der US-Sängerin Anastacia vorgestellt. Für beide Discounter ist das Modegeschäft von großer Bedeutung. Aldi und Lidl gehören mit ihrem Angebot zu den zehn größten Textilhändlern Deutschlands.

© Slaven Vlasic/Getty Images for Storey/North Six Group /AFP