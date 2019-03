Zu Weihnachten hat sich Heidi Klum mit Tom Kaulitz verlobt, demnächst soll die Hochzeit steigen. In einem Interview hat das Topmodel erstmals Details dazu verraten.

"Ich habe Ja gesagt" schrieb Heidi Klum zu Weihnachten auf Instagram zu einem Foto, auf dem sie und ihr Neo-Verlobter strahlend lächeln und das Topmodel ihre Hand mit einem großen Ring in die Kamera hielt. Für Tom Kaulitz war es Liebe auf den ersten Blick. Als er Heidi Klum vor einem Jahr auf einer Party kennengelernt hat, hat habe bei ihm sofort gefunkt, erzählte er vor wenigen Wochen in der Talkshow von Markus Lanz. Kein Wunder, dass er seiner Traumfrau so schnell einen Heiratsantrag gemacht hat.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Neilson Barnard

Nun plauderte Heidi Klum im Interview mit der US-Zeitschrift "InTouch" erste Details zur nahenden Hochzeit aus. "Es wird groß", erklärt die Model-Mama, die derzeit mit der bereits 14. Staffel ihrer Show "Germany's Next Topmodel" im deutschen Fernsehen zu sehen ist. Ihr vier Kinder sollen bei der Trauung eine besondere Rolle spielen. "Es ist praktisch mit vier Kindern - so habe ich schon zwei Brautjungern und zwei Trauzeugen", meint Heidi. Leni, Henry, Johan und Lou seien schon "sehr aufgeregt vor Freude".

» Es ist praktisch mit vier Kindern - so habe ich schon zwei Brautjungern und zwei Trauzeugen «

Auch wenn das prominente Paar beruflich derzeit sehr eingespannt ist, könnte die Hochzeit schon sehr bald stattfinden. Am 23. Mai findet das Finale von "Germany's Next Topmodel" statt, Tom Kaulitz ist vom 28. April bis 20. Juni mit seiner Band Tokio Hotel auf Tour. Laut "InTouch" könnte sich Heidi Klum vorstellen, ihrem Verlobten noch vor Tourstart das Jawort zu geben. Möglicherweise findet die Zeremonie aber auch erst danach, also Ende Juni, statt.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Jon Kopaloff

Fest steht, dass die Hochzeit im Beisein der engsten Familienangehörigen und Freunde stattfinden wird. Ob die Trauung in Heidis und Toms Wahlheimat Los Angeles oder - wie oftmals kolportiert - in Deutschland stattfinden wird, verrät die 45-Jährige, die sich zum dritten Mal traut, aber nicht.